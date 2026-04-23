Defensoría investiga a INA por formulario de Hello Brete que pide orientación sexual y datos sensibles

El INA contrató a Open English para desarrollar la plataforma Hello Brete, la cual brindará hasta 500.000 licencias anuales para el aprendizaje gratuito del idioma.

La Defensoría de los Habitantes le solicitó al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) información sobre los datos sensibles recolectados como parte del formulario de inscripción para el programa de inglés en la plataforma digital Hello Brete.

Esta solicitud ocurre luego de que, el 18 de abril, 23 organizaciones y 93 activistas presentaron una solicitud ante la Defensoría para que investigue el formulario de inscripción en esa plataforma.

En ese formulario se solicitan datos como la orientación sexual, la identidad de género, condición migratoria, pertenencia étnica y situación de discapacidad.

Hello Brete, gestionado por el INA, es cuestionado por la recolección de datos sobre orientación sexual e identidad de género en su plataforma de registro. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Según el INA, estas consultas no son obligatorias y responden a compromisos institucionales en materia de igualdad y diversidad.

Representantes de organizaciones sociales presentaron una solicitud ante la Defensoría de los Habitantes para frenar el uso de preguntas sobre información sensible a menores de edad y adultos en el formulario oficial. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

“Esas preguntas son de carácter opcional, por lo que la persona puede o no contestar; los datos son utilizados para fines estadísticos siguiendo normativa legal e institucional, así como para reportar ante normas de igualdad y diversidad con las que se comprometió la organización”, indicó el INA tras consulta de La Nación.

La entidad agregó que este tipo de información no es nueva dentro del programa y que su inclusión fue revisada por instancias internas.

“Desde hace varios años, estos pasaron por el departamento que ve el tema en el INA y por la comisión interna que vela los derechos de ciertas poblaciones, quienes fueron promotores de esta iniciativa, esta solicitud no es nueva para este programa”, agregó el INA.

El programa Hello Brete es impulsado por el INA y el gobierno de la República a través de un pago a la empresa privada Open English.

¿Que pide la Defensoría?

La institución pidió al INA referirse a si los datos desagregados en el formulario son requeridos para la generalidad de las poblaciones vulnerables.

En caso de que no sea un requerimiento general, la Defensoría demandó detallar la razón que motivó la solicitud de información sobre orientación sexual e identidad de género. Esta justificación debe estar respaldada con los estudios técnicos correspondientes.

La Defensoría también consultó sobre la forma en que esta información se manejará, almacenará y utilizará para dar acceso a los cursos ofertados. Lo anterior responde a lo establecido en la Ley 8968, denominada Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales.

La plataforma Hello Brete permite estudiar inglés de forma gratuita, tras alianza entre el INA y Open English. (MEP/Cortesía)

La entidad consultó si la información se registrará de forma anonimizada para garantizar la confidencialidad de los usuarios. Además, el INA deberá informar sobre las gestiones realizadas para obtener el consentimiento expreso y por escrito de los titulares de los datos.

Otro punto de interés para la institución es la remisión del protocolo de actuación diseñado por el INA para regular el manejo de datos personales. La Defensoría busca precisar si dicho protocolo está inscrito ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab).

La Defensoría agregó que el INA le pidió ampliar el plazo para entregar la información solicitada.