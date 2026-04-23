El País

Defensoría investiga a INA por formulario de Hello Brete que pide orientación sexual y datos sensibles

El INA contrató a Open English para desarrollar la plataforma ‘Hello Brete’, la cual brindará hasta 500.000 licencias anuales para el aprendizaje gratuito del idioma

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
La alianza entre el INA y Open English puso a disposición de la ciudadanía la plataforma Hello Brete, la cual brindará hasta 500.000 licencias anuales para el aprendizaje gratuito del idioma.
El INA contrató a Open English para desarrollar la plataforma Hello Brete, la cual brindará hasta 500.000 licencias anuales para el aprendizaje gratuito del idioma. (Cortesía/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
INAProdhabDefensoría de los HabitantesHello BreteOpen English
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.