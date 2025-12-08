De este colegio vienen los alumnos con las mejores notas de admisión de la UCR y el TEC de los últimos 10 años, y es público

Desde el 2016, un colegio público ha alcanzado las notas máximas de admisión en la UCR y el TEC. Foto:

Detrás del éxito de los estudiantes sobresalientes que logran las notas máximas en los exámenes de admisión de las universidades públicas en Costa Rica, están el talento, la dedicación y, en muchas ocasiones, la formación que les brinda su centro educativo.

En el proceso 2025-2026 que realizaron miles de jóvenes para acceder a una casa de educación superior estatal, volvió a sonar el nombre de un colegio que cada vez resulta más familiar por la excelencia de sus alumnos, quienes en reiteradas ocasiones han alcanzado el primer promedio de ingreso.

Hablamos del Colegio Científico de Alajuela, cuyos estudiantes obtuvieron las notas máximas de admisión este 2025: Andrea Carolina Ebanks Reyes sacó 800 puntos de los 800 posibles en el examen del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y el mismo logro fue alcanzado por David Ignacio Araya Mora, en su caso, en la Universidad de Costa Rica (UCR).

Científico de Alajuela ha alcanzado los primeros promedios por varios años

No obstante, esta no es la primera oportunidad en la que el Científico de Alajuela obtiene doblete en el primer lugar de admisión de la UCR y el TEC. En el 2023 ocurrió lo mismo.

En esa oportunidad, David Ignacio Araya Mora, quien hizo el examen de admisión por primera vez en la UCR, sacó los 800 puntos: y sí, este joven de 19 años, egresado de ese colegio científico, ha logrado la nota máxima en dos ocasiones. En cuanto al TEC, la estudiante que se colocó en el primer lugar con el mayor puntaje fue Natalia Orozco Delgado.

Araya Mora, de 19 años, tuvo que volver a realizar el examen porque la Universidad de Costa Rica permite que los estudiantes usen su nota de admisión por hasta dos años y, en su caso, no matriculó ni en el 2024 ni en el 2025, por que debió volver a realizar la prueba.

Sin embargo, la excelencia del centro educativo data desde el 2016, año en el que otros egresados del colegio empezaron a sacar la mejor nota de admisión en las dos universidades públicas.

En el proceso 2016-2017, Mario Josué Zumbado Ugalde sacó el puntaje más alto en el examen de admisión de la UCR, logro que repitió en el 2019 en la prueba de aptitud del TEC, en la cual también sacó el puntaje máximo posible.

Para el periodo de admisión 2017-2018 otro estudiante de ese colegio logró el primer lugar en el examen del TEC. Se trató de Daniel Acuña Jiménez.

En el proceso 2018-2019, César Argüello Salas también sacó la nota máxima en la prueba de admisión del Tecnológico de Costa Rica.

Ese mismo año, Fabrizio Salas Ramírez obtuvo el primer promedio en el examen de la UCR, con 799,20 puntos de 800 posibles.

Más recientemente, para el periodo de admisión 2021-2022, Arturo Chaves Cortés alcanzó el puntaje máximo en el examen del TEC.

David Ignacio Araya Mora, de 19 años, logró la calificación de 800, la más alta, en el examen de admisión de la UCR. Foto: (UCR/UCR)

¿Qué hay detrás de estos resultados?

Johanna Salazar Araya, directora de ese centro educativo, comentó que como institución les alegra ir creciendo en cuanto a la obtención de los primeros lugares de admisión de la UCR y el TEC. Agregó, que el equipo de trabajo es de primer nivel y que todos los funcionarios creen en el proyecto.

“Detrás del éxito del colegio está que pusimos en una balanza la excelencia y la calidad, pero como eje principal el amor: el amor por enseñar, por aprender, por inspirar, por crecer”, recalcó la directora y añadió que los resultados de sus alumnos representan un compromiso para el colegio.

“Con el estado actual de la educación, ser una opción pública de la más alta calidad, representa que somos la oportunidad para cambiar la vida de muchas familias y jóvenes. Debemos hacerlo cada día mejor”, dijo.