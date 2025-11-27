Este colegio colocó a 6 estudiantes en el top 20 de las mejores notas de admisión de la UCR

Seis estudiantes de este colegio público se colocaron en el top 20 de las mejores notas de admisión de la UCR.

El Colegio Científico de Alajuela se destacó en los resultados del examen de admisión de la Universidad de Costa Rica (UCR). Este centro educativo financiado por el Estado colocó a seis de sus estudiantes en el top 20 de las mejores calificaciones de la Prueba de Aptitud Académica (PPA) para el proceso 2025-2026.

De este centro educativo proviene David Ignacio Araya Mora, el joven que logró la nota máxima al sacar 800 puntos. Esta es la segunda oportunidad en la que el muchacho logra esta calificación.

Johanna Salazar Araya, directora del Colegio Científico de Alajuela, destacó que David es muestra del talento de los estudiantes de ese centro educativo. Señaló que el joven es un modelo para todos los alumnos.

Asimismo, resaltó el resultado de los otros cinco estudiantes que define como estudiantes determinados, esforzados y ejemplo de excelencia.

“Estamos orgullosos y comprometidos de seguir brindando estas oportunidades a la juventud”, comentó la educadora desde Singapur.

Los seis estudiantes del Colegio Científico de Alajuela que se distinguieron en el examen de admisión de la UCR

David Ignacio Araya Mora, primer lugar con una nota de 800.

Luciana Fonseca Carrión, sexto lugar con una nota de 786,66.

Andrea Carolina Ebanks Reyes, noveno lugar con una nota de 778,92.

Pablo Andrés Midence Cortés, décimo lugar con una nota de 778, 73.

Alejandro Goyo Barragán, decimosexto lugar con una nota de 775, 27.

Luis Diego Rojas Suárez, decimooctavo lugar con una nota de 774,89.

¿Qué es un colegio cientíico?

Los Colegios Científicos son centros educativos públicos y gratuitos en los que los alumnios estudian con énfasis en matemáticas, física, química, biología e informática.