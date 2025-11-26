Estos son los 14 estudiantes con mejor nota de admisión de la UCR: conozca los colegios de los que provienen

La Universidad de Costa Rica reconoció a los estudiantes que obtuvieron las notas más altas en el examen de admisión.

Estudiantes de siete colegios científicos, uno académico, uno técnico, uno humanístico, uno subvencionado y tres privados lograron ingresar en el top 10 con las mejores notas de admisión de la Universidad de Costa Rica (UCR) para el proceso 2025-2026. Cinco centros educativos coincidieron en la novena calificación más alta.

Este 25 de noviembre la UCR reconoció a los estudiantes que alcanzaron la mejor nota, siendo 800 la calificación con el máximo puntaje.

El estudiante con la nota más alta es David Ignacio Araya Mora, del Colegio Científico de Alajuela. El estudiante logró justamente la calificación de 800.

“Siento muchísima alegría, satisfacción por el esfuerzo realizado. Estoy muy agradecido con mis papás, con mi familia, con mis profesores y con Dios, por supuesto. Realmente me toma por sorpresa”, comentó Araya, quien planea estudiar Ingeniería Mecánica.

El muchacho actualmente es estudiante activo del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), donde cursa Ingeniería Electrónica.

En segunda posición se encuentra Santiago Salazar Díaz, del centro educativo privado Colegio Científico Bilingüe Reina de Los Ángeles. Él colegial sacó 789,71.

El tercer puesto lo obtuvo Marvin Herrera Baltodano, del Colegio Humanístico Costarricense Sede Regional Chorotega. El alumno alcanzó una nota de 788,65.

En el caso de Herrera, planea estudiar Medicina, la carrera que lo cautivó desde su niñez.

El cuarto lugar lo alcanzó Andry Fabricio Madrigal Madrigal, del Colegio Científico de San Vito. Su nota fue de 787,75.

La quinta nota más alta la obtuvo María Victoria Porras Fernández, del Colegio Técnico Profesional de Puriscal. La joven sacó 787,46 en el examen.

Colegios con más estudiantes destacados

Este martes, la UCR reconoció a 26 estudiantes. Ellos lograron sacar una de las mejores 20 notas. Además de los cinco alumnos que repitieron la novena nota más alta, tres empataron en el puesto 17.

En el listado de 26 estudiantes y sus respectivos centros educativos, sobresale el nombre de algunos de los que provienen hasta seis alumnos.

Ese es el caso del Colegio Científico de Alajuela, de este centro educativo vienen seis estudiantes, incluido David Ignacio, quien alcanzó la nota de 800.

El Científico de San Vito logró colocar a tres de sus egresados, mientras que el Calasanz y el Saint Francis ubicaron a dos alumnos cada uno.

Consulte en la siguiente tabla todas las calificaciones y colegios de procedencia de los estudiantes destacados.