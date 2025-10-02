¿Quiere ganar el examen de admisión de la U? Con esta preparación y ‘tips’ podría alcanzar el éxito

Luis Zepeda es experto en preparación para los exámenes de admisión desde hace 10 años. Su padre lo instó a realizar esta labor por su facilidad para resolver preguntas de razonamiento. Foto: Cortesía

Ingresar a estudiar a las universidades públicas representa un sueño para la muchos colegiales y sus familias. Usualmente los estudiantes se preparan durante meses para lograr el mejor resultado en el examen de admisión y de esta manera, y, apoyados también en su nota de presentación, conseguir entrar a la carrera a la que aspiran.

No obstante, alrededor del examen y de lo que representa, existe inseguridad e incluso temor. Por ello, La Nación conversó con Luis Zepeda, preparador con 10 años de experiencia, para conocer consejos y tips que pueden aplicar los estudiantes y sus familias para alcanzar el éxito.

Zepeda es preparador de los estudiantes del Colegio Científico Bilingüe Reina de los Ángeles, conocido por lograr altos promedios en la Prueba de Aptitud Académica (PAA) de la Universidad de Costa Rica (UCR). Asimismo, ofrece sus cursos a estudiantes de otros centros educativos privados como el Colegio Humboldt y el Centro Formativo Nuevo Milenio. Además, imparte clases particulares.

El 11 y 12 de octubre la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional (UNA) aplicarán sus exámenes de admisión para el ciclo lectivo 2026.

La preparación como hábito

La preparación es la clave y la recomendación fundamental es que el estudiante realice como práctica unos cinco problemas diarios.

“Eso es fenomenal. Si pudiera hacerlo en mayor cantidad sería muchísimo mejor, pero es el hábito de poner a trabajar el cerebro todos los días. Eso es fundamental para que cuando llegue el examen de admisión sea como si fuera un día cualquiera de práctica. Eso es muy importante”, aseguró Zepeda.

El 11 y 12 de octubre la UNA y la UCR realizará la Prueba de Aptitud Académica.

Otra indicación básica es procurar mantener la calma y el control durante el examen de admisión.

“El examen de admisión se puede hacer si usted desarrolla un buen hábito de practicar todos los días, de resolver y de analizar sus áreas fuertes y las áreas débiles”, recomendó Zepeda.

Otra preparación imprescindible es leer. La comprensión de lectura es esencial para tener un buen desempeño en el examen y si la persona que aplicará la prueba no tiene el hábito, tiene que adquirirlo tan pronto como pueda.

¿Cómo resolver las preguntas?

En específico para las preguntas de razonamiento de contexto verbal, el factor elemental desarrollar la capacidad de leer bien y comprender lo que se lee, pues hay que saber encontrar ideas.

Zepeda aseguró que lo que se debe hacer en esta parte de la prueba es sacar ideas centrales y saber diferenciar ideas secundarias que generalmente se presentan como ejemplos.

“Si yo le quiero entregar una idea a alguien le puedo decir: ‘estudiar para el examen de admisión es lo mejor que usted puede hacer’. ‘Por ejemplo, es como el atleta que entrena todos los días para ganar su carrera’. Al final, ¿cuál es la idea central? Si usted me dice, ‘es que me está hablando de atletas’. No, eso es una confusión que se da muy frecuentemente”, explicó.

Una técnica para aplicar al momento de ir respondiendo las preguntas es descartar algunas de las opciones de respuesta.

“Si usted llega a eliminar dos opciones (de cuatro), se va a quedar probablemente con el distractor fuerte y la respuesta correcta. Ahí la probabilidad de tener la pregunta buena va a ser más alta y es donde el detalle viene a tener un protagonismo esencial. Para poder responder bien una pregunta difícil, hay que basarse en el detalle. Busquen detalles”, añadió.

En promedio, los estudiantes tienen poco más de dos minutos para resolver cada ítem. ¿En qué deberían enfocarse los aspirantes cuando los empiecen a resolver para manejar correctamente el tiempo?

Lo primero es que si luego de leer una pregunta tres veces no se entiende, lo mejor es pasarla.

“Todas las preguntas valen igual. ¿Qué prefiere resolver usted? Una fácil (para la persona) que valga igual o una difícil que lo va a desgastar. Entonces, esa es una estrategia del manejo de tiempo”, dijo.

El papel de los padres y las madres

Para Zepeda, el apoyo y confianza que los padres y madres brinden a sus hijos puede hacer una diferencia positiva.

El preparador resaltó que hacer este examen representa un reto importante para los estudiantes y que generalmente manejan mucho estrés, por ello, no debe agregárseles más.

En lugar de cargarlos con más estrés, la recomendación es que se les pregunte qué necesitan, brindarles herramientas, prácticas en línea e incluso cursos de preparación.

“Recordemos que ellos son muy capaces, tienen la habilidad de hacerlo. Hay que confiar en ellos y van a cumplir sus sueños. Eso es lo que nosotros como preparadores siempre hemos querido para los estudiantes”.