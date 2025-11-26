El joven que sacó 800 dos veces en el examen de admisión de la UCR: esta es su historia

David Ignacio Araya Mora, de 19 años, logró la calificación de 800, la más alta, en el examen de admisión de la UCR. Esta es la segunda vez que lo logra.

En el 2023 David Ignacio Araya Mora sacó la nota más alta en el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica (UCR): 800, sin embargo, aquella vez decidió entrar al Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) a cursar la carrera de Ingeniería Electrónica. Dos años después, el joven comprendió que había quedado con ganas de estudiar algo más: entonces, volvió a aplicar a la UCR y por segunda vez alcanzó el puntaje más alto.

Este 25 de noviembre, el egresado del Colegio Científico de Alajuela topó con la noticia de que fue el aspirante que obtuvo la mayor calificación para el proceso de admisión 2025-2026 de la UCR. Al momento de esta conversación, un risueño joven confió que aun estaba procesando la gran noticia.

“Volví a hacer el examen porque quedé con las ganas de algo diferente, de dar la milla extra. Siempre me llamó mucho la atención Ingeniería Mecánica. Me había quedado la curiosidad de estudiar algo más. Me apasiona muchísimo toda la parte mecánica y de diseño de piezas”, comentó el muchacho de 19 años.

Tras recibir la noticia, el joven, vecino de Heredia, admitió estar muy sorprendido. Describió lo que está viviendo como algo tan increíble que no ha tenido el tiempo suficiente para digereir.

David Ignacio admitió sentirse satisfecho, pues detrás de su éxito, dice, hay esfuerzo. Asimismo, resaltó su gratitud con sus padres, familia, con Dios y con su colegio.

“Esos dos 800 no son míos, detrás de ellos hay nombres, sin ellos no hubiera sido posible. Siento mucha gratitud y bendiciones”, comentó el muchacho.

Si bien este joven, amante de la música y los videojuegos siempre se ha destacado en sus estudios, admite que sacar las calificaciones más altas en el examen de admisión de la UCR en dos ocasiones, es el resultado de una ardua preparación.

“No hay fórmula secreta, esto es puro esfuerzo y dedicación, horas y horas de estudio. Sin duda fue muchísimo estudio, mucha práctica, se tata de hacer y hacer. No importa equivocarse en el proceso, sino hacer y hacer hasta salir bien”, afirmó.

La alegría en la familia Araya Mora es inmensa. David Ignacio dice que recibieron la noticia con mucha emoción y asombro. Agregó que su núcleo entiende la importancia y la dificultad del examen y que siemore lo han apoyado incondicionalemente.

“Están orgullosos y contentos”, contó.

La UCR reconoció a los 26 estudiantes que tuvieron las 20 mejores notas (varios empataron en los puestos 9 y 17) este 25 de noviembre. David Ignacio fue el único en obtener los 800 puntos. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

¿Por qué tuvo que hacer el examen por segunda vez?

Aunque el estudiante logró la nota de 800 en el 2023, tuvo que volver a realizar el examen porque la Universidad de Costa Rica permite que los estudiantes usen su nota de admisión por hasta dos años, en el caso del joven, él no matriculó ni en el 2024 ni en el 2025, por ello, debió volver a aplicar la prueba.