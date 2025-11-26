El País

El joven que sacó 800 dos veces en el examen de admisión de la UCR: esta es su historia

David Ignacio Araya Mora, de 19 años, sacó 800 en el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica y planea estudiar ingeniería mecánica. Es estudiante activo de Ingeniería Electrónica en el TEC

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
David Ignacio Araya Mora, de 19 años, logró la calificación de 800, la más alta, en el examen de admisión de la UCR. Esta es la segunda vez que lo logra.
David Ignacio Araya Mora, de 19 años, logró la calificación de 800, la más alta, en el examen de admisión de la UCR. Esta es la segunda vez que lo logra. (UCR/UCR)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mejor nota en el examen de admisión de la UCRUCRDavid Ignacio Araya Mora
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.