Andrea Ebanks, la tercera colegiala consecutiva en sacar nota máxima de admisión del TEC, quiere inspirar a más mujeres

Andrea Ebanks considera que debería ser normal que las mujeres se destaquen en la misma proporción en la que lo han hecho los hombres en carreras de ingeniería, por ello, considera muy bonito haber obtenido la nota de admisión máxima en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).

“Y sobre todo es bonito porque el Tecnológico es principalmente de carreras de Ingeniería, en las que históricamente la mujer ha sido menos representada en la Ingeniería”, comentó Ebanks, quien analiza estudiar Ingeniería en Materiales en el TEC.

En tiempos recientes, el talento de las mujeres se impone y hay más representación femenina en el mundo de la ingeniería. El TEC tiene, desde el 2023, como rectora a la ingeniera María Estrada Sánchez, la primera mujer en ocupar ese puesto en la universidad.

Y en los últimos tres años, han sido mujeres las que alcanzaron el puntaje máximo de admisión en esta universidad caraterizada por su dedicación a la investigación, la extensión de la tecnología y las ciencias conexas.

Andrea Carolina Ebanks Reyes es la tercera colegiala en lograrlo. En el proceso 2023-2024 lo consiguió Natalia Orozco Delgado; en el 2024-2025 el logro fue alcanzado por Fiorella Gutiérrez Rojas; y para el periodo 2025-2026, Andrea fue la estudiante destacada.

Las tres jóvenes son egresadas de colegios científicos. En el caso de Natalia y Andrea, ambas estudiaron en el Colegio Científico de Alajuela, mientras que Fiorella lo hizo en el Colegio Científico de San Ramón.

Justamente, cuando entró al centro educativo, Andrea se sintió inspirada por Natalia y en ese momento se propuso alcanzar la misma meta y sacar 800 puntos en el examen de admisión. Hoy, ella quiere ser la que motive a otras estudiantes.

El plan de la muchacha es retribuir a su colegio e ir a ofrecer charlas y contar su historia para que otras colegiales se sientan inspiradas.

“Hablo de mujeres porque las siento un poco más cercanas. Siempre son historias de hombres, o sea, uno puede abrir un libro de historia y va a haber un montón de hombres exitosos, protagonistas y aunque hay mujeres, pues son un poco menos”, mencionó la muchacha.

Su éxito con la nota del TEC, se une a su buen resultado en el examen de admisión de la UCR, Prueba de Aptitud Académica (PAA) en la que obtuvo la novena mejor calificación con una nota de casi 779 puntos de 800 posibles. Estos buenos resultados representan la disciplina y dedicación de la joven que se ha destacado en olimpiadas de Química, tanto nacional como internacionalmente.

“Lo que nosotros hemos buscado esencialmente es que ella fuese feliz, que se realizara, que tuviera una vida plena, que tuviera amistades, que disfrutara cada uno de sus días y a la vez que pudiera, digamos, explotar todo su potencial que notamos desde muy pequeña”, contó su padre Giovanni Ebanks, quien junto a su esposa, Carolina Reyes, acompañaron a Andrea a la entrevista con La Nación.

La madre autorizó que las declaraciones y las imágenes de la menor de edad sean publicadas.

Andrea Ebanks Reyes desea inspirar a otras jóvenes a que alcancen sus metas. (Cortesía/Cortesía)

Pasión por la química

En caso de no estudiar Ingeniería en Materiales en el TEC, Andrea ingresaría a la UCR, allí cursaría Química, una carrera que le apasiona y a partir de la que le gustaría desarrollarse en investigación.

“Es algo que he encontrado que me que me atrae muchísimo: puedo leerme libros y de verdad me divierte”, contó la joven que disfruta compartir su tiempo libre con sus amigos.