¿Cuántos costarricenses han solicitado la cédula digital? Esto dice el TSE

Conozca en cuáles bancos, instituciones y compañías telefónicas ya aceptan la nueva cédula digital

Por Cristian Mora
El TSE lanzará en setiembre la cédula digital, con trámite en línea, validación biométrica y respaldo legal.
El TSE lanzó en setiembre la cédula digital, con trámite en línea, validación biométrica y respaldo legal. (Archivo/TSE /Archivo/TSE)







Cédula digitalTSEIdentidad Digital Costarricense
Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

