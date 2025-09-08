Nueva cédula digital: estos son los bancos, instituciones y comercios que la aceptarán desde el 9 de setiembre

La cédula digital estará disponible en Costa Rica a partir del 9 de setiembre y tendrá la misma validez legal que la cédula física.

Lo que antes parecía imposible, a partir del 9 de setiembre será una realidad: los costarricenses podrán adquirir una cédula de identidad digital. ¿Suena atractivo, cierto? Tener la identificación en el celular, sin preocuparse por perderla o cargar siempre la billetera.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) anunció que la nueva Identidad Digital Costarricense (IDC) será complementaria a la cédula física, tendrá un costo de ¢2.600, una vigencia de cuatro años y la misma validez legal que el documento tradicional, por lo que podrá usarse en los mismos trámites oficiales.

Sin embargo, surgen varias dudas: ¿están los bancos, comercios e instituciones públicas preparados? En caso de un control policial o de tránsito, ¿la cédula digital tendrá la misma validez? Y en espacios privados con control de ingreso, como condominios, oficentros o edificios corporativos, ¿será aceptada de igual forma?

En este Explicador nos dimos la tarea de responder a todas esas preguntas.

Pero antes, ¿cómo se obtiene la nueva cédula digital? 👀

1.Revisá que cumplís los requisitos básicos: tener tu cédula física vigente, no tener trámites pendientes y contar con un celular y un correo electrónico válido.

2.Entrá al sitio del TSE (www.tse.go.cr): desde el 9 de setiembre habrá una sección para solicitar la cédula digital, disponible las 24 horas.

3.Identificate con tu número de cédula: el sistema te pedirá pasar por una verificación biométrica para confirmar que sos vos.

4.Pagá el trámite en línea: el costo es de ¢2.600, se cancela con tarjeta Visa o Mastercard. Los adultos mayores están exonerados del pago.

5.Descargá la aplicación oficial: buscá IDC-Ciudadano en PlayStore o AppStore.

6.Activá tu identidad digital: se configura con un PIN y reconocimiento facial o huella para mayor seguridad.

7.Empezá a usarla: la cédula digital tendrá la misma validez que la física y durará 4 años, pero recordá que todavía no servirá para votar en las elecciones de 2026.

Ojo: El TSE seguirá entregando la cédula física de manera gratuita en su sede central y en 32 oficinas regionales, salvo cuando se exceda el límite de duplicados permitidos por año.

LEA MÁS: Cédula digital en Costa Rica: todo lo que debe saber antes de solicitarla

Ojo 2.0: El TSE aclaró que la cédula digital no podrá ser utilizada para votar en las elecciones nacionales del 1.º de febrero del 2026, en las que se pedirá el formato tradicional en las urnas.

¿Cuáles comercios están listos para aceptarla? 👈

La Nación consultó a bancos, instituciones públicas y compañías telefónicas para conocer si aceptarán la nueva cédula digital a partir del 9 de setiembre en sus trámites y gestiones. Estas fueron sus respuestas:

Banca

Banco de Costa Rica (BCR): Sí la implementará desde el 9 de setiembre. Podrá utilizarse en todas las gestiones bancarias en las que se requiera la identificación física.

Podrá utilizarse en todas las gestiones bancarias en las que se requiera la identificación física. Banco Nacional: No la aplicará de inmediato. Tiene un transitorio de 6 meses para habilitarla. Podrá utilizarse en todas las gestiones bancarias dentro de sus servicios, tanto presenciales como digitales, en las que se requiera la identificación física.

Podrá utilizarse en todas las gestiones bancarias dentro de sus servicios, tanto presenciales como digitales, en las que se requiera la identificación física. Scotiabank: No la aplicará de inmediato. Tiene un transitorio de 6 meses para habilitarla. El banco aún define en qué trámites se usará.

Tiene un transitorio de 6 meses para habilitarla. El banco aún define en qué trámites se usará. Banco Popular: No la aplicará de inmediato. Será un proceso gradual, condicionado a la validación segura. Podrá utilizarse en todas las gestiones bancarias en las que se requiera la identificación física.

Será un proceso gradual, condicionado a la validación segura. Podrá utilizarse en todas las gestiones bancarias en las que se requiera la identificación física. BAC: No respondieron al momento de publicación de este artículo.

Telefonía

Claro: Sí la implementará desde el 9 de setiembre. Podrá utilizarse en todas las gestiones en las que se requiera la identificación física.

Podrá utilizarse en todas las gestiones en las que se requiera la identificación física. Liberty: No la aplicará de inmediato. En análisis para definir su aplicación.

En análisis para definir su aplicación. Kolbi: No respondieron al momento de publicación de este artículo.

Instituciones públicas

CCSS: No la aplicará de inmediato. En análisis de los alcances y ajustes técnicos necesarios para su implementación.

En análisis de los alcances y ajustes técnicos necesarios para su implementación. Ministerio de Seguridad Pública: No respondieron al momento de publicación de este artículo.

No respondieron al momento de publicación de este artículo. Poder Judicial: No respondieron al momento de publicación de este artículo.

La Cámara de Comercio de Costa Rica recordó a sus empresas afiliadas que la cédula digital, o Identidad Digital Costarricense (IDC), tendrá la misma validez jurídica que el documento físico , de acuerdo con lo establecido por el TSE.

“Los comercios deben aceptarla y reconocerla en sus procesos de identificación de clientes, lo cual representa un avance positivo en la modernización de la atención al consumidor nacional”, señaló Karol Fallas, directora ejecutiva de la Cámara.

Para una adecuada implementación, la entidad recomendó capacitar al personal, especialmente en cajas y puntos de servicio al cliente, integrar la aplicación de verificación en los flujos de venta y mantener una comunicación clara con los consumidores, con el fin de evitar disconformidades en el uso de ambas modalidades de identificación.

¿La cédula digital sirve como identificación ante la Policía? 👈

La respuesta es sí. Si te detiene un oficial de tránsito o un policía, podés mostrar tu cédula digital sin problema. Según Mauricio París, socio experto en Derecho Digital en ECIJA Legal Costa Rica, la IDC tiene exactamente la misma validez que la cédula física para efectos de identificación ante cualquier autoridad.

Esto lo respalda el artículo 4 de la resolución N.° 5647-E8-2025 del TSE, que dice que la IDC tiene “la misma validez y efectos jurídicos que el documento físico de identidad para todos los actos civiles, administrativos y judiciales”.

En otras palabras: si usás la aplicación oficial IDC-Ciudadano al momento de un control policial, están obligados a aceptarla igual que la cédula física.

¿Podrá usarse para ingresar a recintos privados? 👈

Si querés entrar a un condominio, oficentro o edificio corporativo, la cosa va a cambiar con la cédula digital. Hoy en día, muchos de estos lugares piden dejar la cédula física en recepción mientras dura la visita, pero con la IDC eso ya no será posible.

El diseño de la aplicación impide que se descargue o almacene tu documento en otro sistema que no sea el tuyo.

¿Qué significa esto? De acuerdo a París, esos espacios privados deberán actualizar sus protocolos: en lugar de retener tu cédula, tendrán que aplicar verificaciones visuales o biométricas, o bien usar herramientas como el aplicativo Agente Verificador que anunció el TSE.

Estos cambios protegen mejor tus datos personales y obliga a condominios y empresas a revisar cómo manejan la información de los visitantes para cumplir con la Ley de Protección de Datos, explica el abogado.