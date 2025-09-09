El Explicador

¿Es válida la cédula virtual en retenes policiales? Esto dice un experto en Derecho Digital

Explicamos el alcance de la cédula virtual en Costa Rica y qué hacer si un oficial se niega a aceptarla

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Cédula digital
¿Se puede mostrar la cédula virtual en un retén policial? Un abogado experto explicó su alcance. (La Nación/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cédula virtualCosta RicaTSERetén policial
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.