¿No ha podido descargar la nueva cédula virtual en su celular Android? Esta es la razón, según el TSE

El TSE informó sobre dificultades en los usuarios de Android al descargar la cédula virtual.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) informó que las personas usuarias con dispositivos Android que presentan dificultades para instalar la aplicación Identidad Digital CR y acceder a la cédula virtual, pronto tendrán una solución.

Tras diversos reportes, el TSE aclaró que la aplicación no aparece en la tienda Play Store debido a que, pese a que fue enviada a Google conforme al protocolo establecido, aún está a la espera de que la app sea publicada.

Ante esto, el Tribunal aseguró que las personas que utilizan Android y ya realizaron el pago, pero no han podido descargar la aplicación ni verificar el código QR recibido en sus correos electrónicos, sí podrán hacerlo en cuanto la app esté disponible oficialmente.

Para los usuarios de Apple la aplicación ya se encuentra en la tienda y pueden acceder a su Identidad Digital Costarricense (IDC).

Además, la entidad se refirió a un segundo inconveniente reportado por personas usuarias de dispositivos Apple: algunas han visualizado el menú de la aplicación únicamente en inglés.

Al respecto, aclaró que en un plazo máximo de 24 horas se desplegará una actualización que permitirá visualizar la interfaz en español.