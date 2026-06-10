El País

¿Cuánto tarda cruzar el nuevo puente de Hatillo? ‘La Nación’ lo recorrió de extremo a extremo

Obra forma parte de los trabajos de conexión entre Hatillo 7 y Hatillo 8. Su puesta en servicio ha generado cuestionamientos entre residentes de la zona

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Por Cristian Mora
Autoridades inauguraron puente hace unos días
El nuevo puente peatonal conecta Hatillo 7 y Hatillo 8 como parte de las obras ejecutadas por el MOPT sobre Circunvalación. (MOPT/MOPT)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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