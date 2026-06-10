¿Cuánto tarda cruzar el nuevo puente de Hatillo? ‘La Nación’ lo recorrió de extremo a extremo

El nuevo puente peatonal conecta Hatillo 7 y Hatillo 8 como parte de las obras ejecutadas por el MOPT sobre Circunvalación.

El nuevo puente peatonal de Hatillo está en funcionamiento. La estructura, que forma parte de las obras de conexión entre Hatillo 7 y Hatillo 8, tiene una longitud aproximada de 225 metros y costó ¢5.189 millones.

Para conocer cómo es la experiencia de utilizarlo y ante los señalamientos de algunos vecinos sobre su extensión, La Nación recorrió la estructura completa. El trayecto tomó tres minutos y 35 segundos y requirió 335 pasos.

La caminata comenzó en el sector de Hatillo 7. De acuerdo con el conteo realizado por este medio, el acceso principal suma 200 pasos hasta llegar al puente sobre Circunvalación, el cual requiere otros 46 pasos para cruzarlo. Del lado de Hatillo 8 se contabilizaron 89 pasos adicionales.

¿Qué tan largo es el nuevo puente de Hatillo?

La obra fue inaugurada recientemente por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y sustituyó al antiguo puente peatonal ubicado a unos 150 metros del nuevo paso.

La longitud de la estructura generó opiniones divididas entre quienes ya la utilizan. En redes sociales causó reacciones humorísticas. Algunos usuarios compararon el recorrido con una pista de atletismo, mientras otros bromearon con la posibilidad de crear un servicio de “Uber-moto” para cruzarlo.

El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) aseguró que la longitud de las rampas responde a requisitos técnicos y no a una decisión arbitraria del diseño.

Según explicó a La Nación el ingeniero del proyecto, Carlos Chacón Valverde, una de las razones por las que el puente tiene rampas extensas es que debía cumplir con el gálibo mínimo exigido sobre la ruta 39. Es decir, la estructura debía construirse a una altura suficiente para permitir el paso seguro de autobuses, camiones y otros vehículos pesados.

La estructura sustituyó a la antigua pasarela peatonal ubicada a unos 150 metros del nuevo paso elevado. (JOHN DURAN/John Durán)

Además, la diferencia de altura entre la estructura y las calles marginales obligó a construir rampas de distinta longitud en cada extremo.

De acuerdo con el funcionario, una de las rampas tiene aproximadamente 55 metros, mientras que la otra alcanza los 142 metros.

El ingeniero también defendió que el proyecto no se limitó a la construcción de la pasarela, sino que incluyó nuevas aceras, pasos peatonales, bahías para autobuses, iluminación, paradas y conexiones peatonales para mejorar la movilidad en la zona.

¿Qué dicen los vecinos de los hatillos?

Maricel Hernández, vecina de Hatillo 7 y de 54 años, considera que el puente es demasiado largo, especialmente para las personas adultas mayores.

Aunque reconoció que cuenta con descansos a lo largo del recorrido, afirmó que el trayecto se vuelve cansado.

“Para la gente mayor sí es pesado. Del lado de la plaza es más corto y no entiendo por qué del otro lado es tan largo”, comentó.

La vecina también expresó preocupación por la seguridad durante la noche y señaló que algunas personas podrían optar por no utilizarlo debido a la distancia que deben recorrer.

Maricel Hernández, vecina de Hatillo 7, considera que el nuevo puente peatonal es demasiado largo

De hecho, durante la visita realizada por La Nación, varias personas decidieron cruzar la carretera en lugar de utilizar el puente. Cinco minutos después de la conversación con Hernández, tres mujeres, un hombre y una niña atravesaron la vía sin hacer uso de la estructura.

Consultados sobre la razón, indicaron que tenían prisa.

Karina Aguilar, otra vecina de la zona, coincidió en que el puente resulta extenso para algunos usuarios y señaló que todavía existen aspectos pendientes en materia de accesibilidad.

La estructura aún carece de una rampa en uno de sus extremos para facilitar el tránsito de personas usuarias de silla de ruedas.

Aunque el puente ya está en funcionamiento, aún permanece pendiente la construcción de una rampa en el sector de Hatillo 7 para facilitar el acceso de personas usuarias de silla de ruedas. (JOHN DURAN/John Durán)

Por su parte, Manuel Monge, vecino de Hatillo 8 y de 73 años, tiene una opinión distinta.

A su juicio, la obra representa una mejora para la comunidad e incluso considera positivo que obligue a las personas a caminar más.

“No me parece mal. La gente también necesita hacer ejercicio”, afirmó.

No obstante, señaló que algunos motociclistas y ciclistas han comenzado a utilizar el puente pese a estar destinado únicamente para peatones.

Algunos vecinos consideran que el recorrido resulta extenso, especialmente para personas adultas mayores y usuarios con movilidad reducida. (JOHN DURAN/John Durán)

Además, indicó que todavía faltan elementos de protección en algunos puntos de salida hacia el paso peatonal, situación que, según relató, provocó que un vehículo pasara muy cerca de él y de su esposa mientras abandonaban la estructura.

La puesta en funcionamiento de la nueva infraestructura permitió clausurar y posteriormente demoler el antiguo puente peatonal.

La obra forma parte de un proyecto más amplio que contempló la construcción de un paso elevado para mejorar la conexión vehicular y peatonal entre Hatillo 7 y Hatillo 8.