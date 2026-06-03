Paso elevado en Hatillo quedó habilitado este miércoles

La apertura fue anunciada este miércoles en conferencia de prensa.

El paso elevado de Circunvalación, en la intersección entre los Hatillos 7 y 8, quedó habilitado este miércoles, anunció la presidenta de la República Laura Fernández, durante conferencia de prensa.

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, indicó que la inversión fue de casi ¢5.000 millones y esta obra elimina los últimos semáforos que quedan en Circunvalación.

El trabajo consiste en un paso elevado de 385 metros de longitud, con dos carriles, aceras y además incluía la construcción de un nuevo puente peatonal frente a la plaza de deportes de Hatillo 8.

Contempla además la construcción de aproximaciones, aceras, traslado de servicio públicos, drenajes, carriles de aceleración y desaceleración.