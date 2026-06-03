El País

Paso elevado en Hatillo quedó habilitado este miércoles

Circunvalación quedará sin semáforos con este proyecto

EscucharEscuchar
Por Yeryis Salas
Obras en Circunvalación aplicarán cierres parciales nocturnos entre Hatillos 7 y 8 por colocación de nueva carpeta asfáltica.
La apertura fue anunciada este miércoles en conferencia de prensa. (MOPT/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CircunvalaciónHatillo
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.