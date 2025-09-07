Costarricense que vivió la canonización de Carlo Acutis: ‘Dios acomodó todo para que lo viviéramos’

Lisandra Chaves comenzó a hacer fila a las 6:30 a. m. para entrar a la ceremonia de canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati.

Cuando se anunció por primera vez que Carlo Acutis sería canonizado la fecha dispuesta era el 27 de abril. Sin embargo, la muerte del papa Francisco seis días antes aplazó la celebración. Los fieles que habían comprado tiquetes para esa ocasión más bien presenciaron el funeral del Pontífice, que se efectuó el 26.

Meses después, el 13 de junio, el papa León XIV dispuso que la canonización sería este domingo 7 de setiembre, muchos de los fieles ya no podrían asistir.

A la comunicadora costarricense Lisandra Chaves Leiva le ocurrió todo lo contrario. Desde antes, ella tenía dispuesto un viaje a Roma específicamente para estas fechas, porque asistiría al Congreso Mariológico Internacional (la mariología es el estudio de la virgen María) que precisamente finalizó este sábado, por lo que tenía el domingo libre para asistir.

“En el congreso éramos cuatro costarricenses y tres pudimos ir a la ceremonia de canonización. Dios lo acomodó todo para que estuviéramos ahí. Definitivamente un regalo de Dios. Fue sumamente emotivo, incomparable, ver tanta juventud, tanta fe”, dijo Chaves en conversación con La Nación.

Costarricense Lisandra Chaves narra momentos de canonización de Carlo Acutis

Dos horas para entrar a la plaza de San Pedro

Aunque muchas personas no pudieron viajar, la plaza de San Pedro estaba abarrotada. Chaves indicó que la mayoría de los presentes eran italianos, porque también era una celebración importante para ellos: los dos nuevos santos son, precisamente, italiano.

“Carlo Acutis es el más famoso, pero el otro muchacho que canonizaron, Pierre Giorgio Frassati, es muy famoso en Italia y la gente le tiene mucha devoción. Sí había más gritos y algarabía cuando mencionaban a Carlo, pero de Giorgio también se notaba esa devoción”, destacó.

La ceremonia era a las 10 a. m., pero Chaves sabía que era necesario llegar con tiempo. Ella y sus compañeros estuvieron a las 6:30 a. m. para hacer fila, y se encontraron con personas que habían acampado y pasaron la noche ahí para estar presentes cuando se abrieran las puertas.

Estuvieron dos horas haciendo fila, se movía lento porque había puestos de seguridad que debían pasar antes de ingresar. Sin embargo, para ella esto le permitió ver otros detalles: “durante la fila veías tantas personas, tantos jóvenes, tanta fe, tanta alegría. Ver banderas de tantos países. Fue muy emocionante”.

Chaves llevó una bandera de Costa Rica. Para ella, esto era todavía más importante, uno de los milagros atribuidos a la intercesión de Acutis fue realizado a la joven costarricense Valeria Valverde, quien estuvo muy grave después de un accidente.

“Claro que se siente uno muy feliz. Es algo muy especial. Varios costarricenses que estaban vieron mi bandera y se acercaron a nosotros. Estuvimos juntos durante la ceremonia”, afirmó.

Emoción durante la celebración

Lisandra estuvo acompañada de dos sacerdotes costarricenses que llevaron el curso de Mariología con ella. (Lisandra Chaves/Cortesía)

Chaves aseguró que la ceremonia estuvo cargada de momentos emotivos. Para ella, que estuvo en medio de la multitud, la participación de los familiares de Acutis fue impactante.

“Ahí estaba su mamá, sus hermanos gemelos. Cada vez que enfocaban a la mamá la gente gritaba y aplaudía”, recordó.

Ver familiares de un santo en un evento como este es sumamente raro. Usualmente el proceso de canonización demora años y esto no permite a sus familiares directos verlo en vida. Un ejemplo es que Pierre Giorgio Frassati, el otro muchacho canonizado este domingo, falleció justamente hace 100 años, el 4 de julio de 1925.

Sin embargo, el caso de Acutis, fallecido en 2006, reunió los requisitos para que el proceso tomara muchos menos años. Entre otras cosas, se lograron demostrar dos milagros por su intercesión, uno de ellos (el obrado en Valverde) después de su beatificación.

Para Chaves, de esta ceremonia se lleva no solo los recuerdos, también el ejemplo de dos jóvenes que la impulsan a seguir en la fe.

De Acutis ya era devota, pero esta experiencia le hizo conocer más de cerca el testimonio de Pierre Giorgio Frassati.