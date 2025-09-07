El Mundo

Carlo Acutis ya es santo: vea los detalles de la canonización

El papa León XIV declaró oficialmente santo a Acutis, quien murió en 2006 y fue apodado el “ciberapóstol”, pues dedicó gran parte de su vida a difundir la fe católica en Internet

Por AFP
El papa León XIV llegó a la ceremonia de canonización de en donde miles de fieles tenían fotografías de Carlo Acutis.
El papa León XIV saludó a la multitud al llegar a la ceremonia de canonización. Miles de fieles tenían fotografías de Carlo Acutis, el primer santo milenial. (FILIPPO MONTEFORTE/AFP)







