Carlo Acutis, el ‘influencer de Dios’, será canonizado como primer santo milenial

Ciudad del Vaticano. El papa León XIV canonizará este domingo al joven italiano Carlo Acutis, conocido como el “influencer de Dios” por su capacidad de difundir la fe católica a través de Internet. Será el primer santo milenial de la Iglesia católica.

La ceremonia está prevista para las 10 a.m. en la plaza de San Pedro, donde también será canonizado Pier Giorgio Frassati, un estudiante italiano fallecido en 1925, recordado por su compromiso social, espiritual y su pasión por el alpinismo.

Acutis murió en 2006 a los 15 años víctima de leucemia. Durante su corta vida, destacó por su talento en informática y creó una exposición digital sobre los milagros eucarísticos, lo que le valió los apodos de “ciberapóstol” e “influencer de Dios”.

Nacido en Londres en 1991 en el seno de una familia italiana acomodada y poco practicante, creció en Milán, donde mostró una profunda fe desde la niñez.

Fue beatificado en 2020 y el Vaticano le atribuye dos milagros: la curación de un niño brasileño con una malformación en el páncreas y la recuperación de una estudiante costarricense gravemente herida en un accidente.

En Asís, donde reposa su tumba y cada año llegan cientos de miles de peregrinos, la diócesis instaló pantallas gigantes para seguir la ceremonia y organizó un tren especial con más de 800 fieles rumbo a Roma.

Por su parte, Frassati, nacido en 1901 en Turín, dedicó su vida a ayudar a pobres y enfermos. Estudiante de ingeniería y miembro de la Acción Católica, resumía su ideal en el lema “Verso l’alto” (“Siempre hacia lo más alto”). Murió a los 24 años por poliomielitis.

El proceso de canonización exige tres condiciones: haber muerto hace al menos cinco años, llevar una vida ejemplar y haber realizado dos milagros, uno de ellos después de la beatificación.

En el caso de Frassati, el Vaticano reconoció en 2024 la curación inexplicable de un joven estadounidense en coma.

Esta será la primera canonización que preside el papa León XIV desde su elección en mayo. Además, se enmarca en el Jubileo o “Año Santo” de la Iglesia católica, que hasta ahora ha congregado en Roma a más de 24 millones de peregrinos, según cifras del Vaticano.