Carlo Acutis, el ‘influencer de Dios’, será canonizado como primer santo milenial

Carlo Acutis, joven italiano fallecido en 2006, será proclamado santo en Roma el domingo

Por AFP
Una monja ante la tumba del beato Carlo Acutis quien dedicó su vida a difundir su fe en línea, ganándose el apodo de "Influencer de Dios", en el Santuario de la Renuncia en Asís, parte de la Iglesia de Santa María la Mayor, en abril de 2025. Fotografía:
Una monja ante la tumba del beato Carlo Acutis quien dedicó su vida a difundir su fe en línea, ganándose el apodo de "Influencer de Dios", en el Santuario de la Renuncia en Asís, parte de la Iglesia de Santa María la Mayor, en abril de 2025. Fotografía: (TIZIANA FABI/AFP)







