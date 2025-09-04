El Mundo

¿Cuándo canonizan a Carlo Acutis y qué lo convirtió en el primer ‘santo millennial’?

El joven italiano unió su fe con la informática; murió a los 15 años y será canonizado por sus milagros comprobados

Por La Nación / Argentina / GDA
La canonización de Carlo Acutis está prevista para abril de 2025
Carlos Acutis será canonizado en abril de 2025. Él murió a los 15 años por una leucemia fulminante y fue bautizado como “el influencer de Dios”.







