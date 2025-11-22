El País

Costa Rica reafirma disposición a recibir a migrante salvadoreño deportado

Ministro de Seguridad, Mario Zamora, confirma disposición de país a recibir a Kilmar Abrego, pese a que EE. UU. afirma que solo Liberia, en África, lo aceptaría

Por Juan Fernando Lara Salas
Kilmar Abrego García, migrante salvadoreño residente en Estados Unidos, este lunes con su esposa Jennifer Vásquez a su llegada a una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Baltimore poco antes de su arresto. Fotografía:
Kilmar Abrego García, migrante salvadoreño residente en Estados Unidos, este lunes con su esposa Jennifer Vásquez a su llegada a una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Baltimore poco antes de su arresto. Fotografía: (ROBERTO SCHMIDT/AFP)







