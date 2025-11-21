ICE afirma que Costa Rica ‘no es opción’ para la deportación de Abrego García

Kilmar Abrego García, migrante indocumentado salvadoreño residente en Estados Unidos con su esposa Jennifer Vásquez a su llegada a una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Baltimore poco antes de su arresto. Fotografía:

Washington D.C., Estados Unidos. El Gobierno de Trump concluyó que Liberia es la única opción inmediata para deportar a Kilmar Abrego García, lo que refuta su reclamo de que Costa Rica esta dispuesto a recibirlo, según informó El diario Washington Times.

El subdirector interino de la división de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, John Cantu, le comentó a un juez federal que Liberia le aseguró al Departamento de Estado que no torturará o perseguirá a Abrego García.

Liberia confirmó que no lo enviará devuelta a su país, El Salvador, donde Estados Unidos tiene prohibido deportarlo en virtud de una orden judicial de inmigración de 2019.

Cantu compartió que Estados Unidos considera esas garantías “creíbles” y que Costa Rica “no es una opción en este momento”.

Sin embargo, la jueza de distrito estadounidense, Paula Xinis, quien supervisa el caso de deportación, expresó incertidumbre sobre la no elección de Costa Rica. “Bueno, no tengo ninguna base fáctica para eso, porque el gobierno decidió no darme ninguna”, según recoge el Washington Times.

Abrego García es uno de los inmigrantes de mayor perfil en Estados Unidos. El salvadoreño llamó la atención con su deportación en marzo, que desafiaba la orden de impedimento de 2019.

Sin embargo, hubo presión por parte de la Corte Suprema sobre la administración de Trump para traerlo devuelta, y que pudiera enfrentar una acusación separada por cargos de tráfico de migrantes.

La administración continúa ese caso penal con el objetivo de destituir a Abrego García.

Después de su deportación, fue liberado de prisión preventiva, pero luego rápidamente fue llevado a un centro de detención de inmigrantes.

La jueza Xinis, quien dijo que la detención migratoria de García en marzo fue ilegal, está considerando si ordena su liberación.

Actualmente, existe una orden judicial que impide su deportación.

El jueves, Xinis cuestionó con qué poder el gobierno intenta deportarlo ya que “no consta en el expediente ninguna ‘orden de destitución’”.

Aunque ella ordene su liberación, el gobierno podría reiniciar rápidamente los trámites de deportación, según el diario.

El abogado del Departamento de Justicia, Drew Ensign, argumentó que el fallo de 2019 que prohibía la deportación a El Salvador, funcionaba legalmente como una orden de expulsión. Requerir una orden separada es “requerir mas formalidad de la que exige la ley”, añadió.

“Esto es, por ley, una orden final de expulsión”, le dijo Ensign a la jueza Xinis.

También dijo que es importante para determinar si la detención es constitucional.

El abogado de Abrego García, Andrew Rossman, argumentó que el gobierno violó los derechos al debido proceso de su cliente al convertirlo en un “ejemplo emblemático” de sus políticas punitivas de inmigración.

Según Rossman: “La historia demuestra que hubo mala fe (...) La historia demuestra que hubo malicia por parte del gobierno”.

Rossman le pidió a la jueza Xinis que dictaminara que su cliente fuera liberado y regresara con su familia en Maryland mientras espera su juicio penal, siempre y cuando el gobierno no presentara una orden de expulsión válida.

Abrego García había mostrado su disposición de ser deportado a Costa Rica, el país que según él, estaba dispuesto a recibirlo.

Sin embargo, la administración Trump propuso como alternativa varios países africanos, pero finalmente se decantó por Liberia, que aceptó recibirlo.

Según Cantu, solo el Departamento de Estado selecciona y negocia expulsiones a terceros países, que ocurren después de que un juez de inmigración decide que un migrante no puede volver a su propio país.

De modo que el gobierno esta preparado para enviar a García directamente a Liberia en una aerolínea comercial o vuelo chárter ICE.

“Nosotros trabajamos con el Departamento de Estado para identificar esos países”, añadió Cantu.

Cantu dijo que las deportaciones de inmigrantes hispanos a países africanos ha ocurrido durante el segundo mandato de Donald Trump.

Ensign, el abogado del gobierno, comentó que Abrego García podría solicitar ingresar a Costa Rica, una vez llegue a Liberia.