El País

Costa Rica declara terroristas a cuatro organizaciones de Medio Oriente y toma estas medidas

El país toma medidas tras declarar como terroristas a Hamás, Hezbolá y la Guardia Revolucionaria ante amenazas internacionales.

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Por Yucsiany Salazar
Una columna de humo se eleva tras un ataque contra la capital iraní, Teherán, el 3 de marzo de 2026. Irán intensificó sus ataques contra objetivos económicos y misiones de Estados Unidos en Medio Oriente.
Gobierno anunció controles fronterizos y vigilancia financiera estricta tras declarar a cuatro grupos de Medio Oriente como terroristas. (ATTA KENARE/AFP)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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