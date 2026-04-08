Costa Rica declara terroristas a cuatro organizaciones de Medio Oriente y toma estas medidas

Gobierno anunció controles fronterizos y vigilancia financiera estricta tras declarar a cuatro grupos de Medio Oriente como terroristas.

El Gobierno de la República declaró como organizaciones terroristas a cuatro grupos de Medio Oriente y anunció medidas para reforzar los controles en las fronteras y en el sistema financiero nacional.

La decisión, ratificada por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, incluye a las siguientes agrupaciones:

El anuncio fue realizado por el ministro de Seguridad, Mario Zamora, “ante amenazas recientes en el territorio internacional”.

Según explicó, el país busca adelantarse a posibles escenarios y evitar que integrantes o redes vinculadas a estos grupos puedan ingresar o utilizar el territorio nacional.

Medidas inmediatas

Entre las acciones anunciadas destacan el refuerzo de los controles migratorios y fronterizos, así como una vigilancia más estricta sobre movimientos financieros sospechosos.

Asimismo, se intensificarán las investigaciones en el sistema bancario para evitar el tránsito de recursos económicos que puedan estar vinculados con estos grupos.