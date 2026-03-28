El Mundo

Rebeldes hutíes de Yemen entran en la guerra con un ataque a Israel

Portavoz de los hutíes afirmó que el movimiento ejecutó su “primera operación” contra Israel dirigida a blancos militares

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Por AFP
El humo se eleva tras un ataque aéreo israelí contra la aldea de Taybeh, en el sur del Líbano, visto desde la cercana localidad de Marjeyoun este 28 de marzo. El Líbano se vio envuelto en la guerra de Oriente Medio la semana pasada cuando el grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán, atacó a Israel en respuesta al asesinato del líder supremo iraní durante los ataques estadounidenses e israelíes del 28 de febrero.
El humo se eleva tras un ataque aéreo israelí contra la aldea de Taybeh, en el sur del Líbano, visto desde la cercana localidad de Marjeyoun este 28 de marzo. El Líbano se vio envuelto en la guerra de Oriente Medio la semana pasada cuando el grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán, atacó a Israel en respuesta al asesinato del líder supremo iraní durante los ataques estadounidenses e israelíes del 28 de febrero. (-/AFP)







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