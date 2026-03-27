Potencial crisis agrícola global pone a la ONU a correr para abrir estrecho de Ormuz a fertilizantes

El estrecho de Ormuz, el golfo de Omán e Irán señalados en un mapa político, primer plano.

Naciones Unidas, Estados Unidos. El secretario general de la ONU, António Guterres, puso en marcha un grupo de trabajo para ayudar a garantizar el paso de fertilizantes por el estrecho de Ormuz, anunció su portavoz el viernes.

“Mientras el conflicto en Medio Oriente se desarrolla y amenaza con intensificarse, las interrupciones del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz pueden generar efectos en cadena que afectarán las necesidades humanitarias y la producción agrícola en los próximos meses”, dijo Stephane Dujarric.

Una “acción inmediata es esencial para mitigar estas consecuencias”, agregó.

El “grupo de trabajo especializado” se encargará de “desarrollar y proponer mecanismos técnicos” que “faciliten el comercio de fertilizantes, inclusive la circulación de las materias primas relacionadas” a través del estrecho.

El grupo incluye representantes de diferentes agencias internacionales y va a trabajar “en estrecha consulta” con Estados miembros relevantes de la ONU.

Dujarric destacó que el secretario general había hablado recientemente por teléfono con funcionarios de Irán, Estados Unidos, Pakistán, Egipto y Baréin.

La creación del grupo de trabajo coincide con el inicio de la temporada de siembra -que requerirá de fertilizantes- en muchas de las principales regiones agrícolas del mundo.