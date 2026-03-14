Hamás insta a Irán a que deje de atacar a los países vecinos

Gaza, Territorios Palestinos. El movimiento islamista palestino Hamás, en el poder en la Franja de Gaza, instó este sábado a su aliado Irán a que cese los ataques contra sus vecinos del Golfo en represalia por los bombardeos estadounidenses e israelíes que desataron la guerra regional.

“Si bien reafirma el derecho de la República Islámica de Irán a responder a esta agresión por todos los medios disponibles, de conformidad con las normas y el derecho internacional, el movimiento hace un llamado a sus hermanos en Irán para que no ataquen a los países vecinos”, escribió el grupo en la plataforma de mensajería Telegram.