El Mundo

Hamás insta a Irán a que deje de atacar a los países vecinos

Movimiento islamista palestino Hamás, en el poder en la Franja de Gaza, instó a su aliado Irán a que cese los ataques contra sus vecinos del Golfo.

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Por AFP
Gaza en ruinas, foto de organización Save the Children. It's currently Ramadan in Gaza, but families are living in wet conditions, with huge numbers still displaced. This footage shows general views during February 2026.
Gaza en ruinas, foto de organización Save the Children. It's currently Ramadan in Gaza, but families are living in wet conditions, with huge numbers still displaced. This footage shows general views during February 2026. (organización Save the Children/organización Save the Children)







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