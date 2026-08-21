Cosevi propone fijar cobro anticipado para reservar citas de Dekra e instalar cámaras en estaciones para fiscalizar servicio

El Cosevi busca fiscalizar mediante cámaras en las estaciones, si las filas denunciadas por los usuarios son reales.

El Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) valora establecer un cobro anticipado al reservar citas para la revisión técnica vehicular en las estaciones de Dekra, a fin de evitar que los usuarios reserven o acaparen citas y no asistan, lo cual afecta la disponibilidad del servicio.

De acuerdo con las valoraciones realizadas durante la sesión de la junta directiva de ese consejo del pasado 14 de julio, la intención sería que, si el usuario cancela con al menos 48 horas de anticipación su cita, podría justificar la ausencia y reutilizar el monto durante el mes para un nuevo espacio. Si no asiste sin cancelar la cita, perdería el pago. Esos montos deberían ser previamente aprobados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

El tema fue llevado a la discusión por el director del Cosevi, Jeffry Cervantes, mientras se analizaba la prórroga a Dekra, que fue aprobada posteriormente por el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón.

En su presentación, Cervantes explicó que esta medida responde a que hay “gente malintencionada” de ciertos talleres que reserva citas con placas al azar para luego venderlas.

Aunque no se establecieron tarifas sugeridas, el director del Cosevi dijo que la idea es que sea un monto “realmente significativo”.

Además, según explicó, la propuesta iría acompañada de un estudio en conjunto con el permisionario, donde buscarán medir el nivel de satisfacción de los usuarios y la experiencia en la obtención de las citas.

La propuesta incluye fortalecer la fiscalización que mantienen el MOPT y el Cosevi sobre Dekra y el eventual nuevo sistema de citas, así como las exigencias de mejoras operativas, diagnósticos e inventarios de las estaciones de revisión técnica y las unidades móviles.

Cervantes aseguró que, debido al tiempo que ha transcurrido desde el otorgamiento del permiso a Dekra, “hay una necesidad evidente” de realizar un nuevo diagnóstico de la infraestructura, equipos y sistemas operativos que se entregaron a la empresa para operar mediante el permiso de uso en precario a finales del 2022.

Además, propuso que, como nuevas obligaciones, se establezca que las citas para inspecciones se brinden en un plazo máximo de cinco días.

El director del Cosevi agregó que también buscarían la fiscalización remota, mediante cámaras de monitoreo instaladas en las estaciones de Dekra. Con esto buscarían evaluar las denuncias sobre “caos” en el ingreso, o filas extensas.

“Con esta situación vamos a tener nosotros ese acceso remoto para poder controlar, ya sea desde la jerarquía o hasta nosotros como la parte fiscalizadora de la operabilidad, y definir si es cierto realmente (...) Es imposible ser omnipotente y omnipresente para estar viendo, pero por lo menos la digitalización de estos medios nos permite a nosotros accesar de esa manera”, agregó Cervantes.

Adicionalmente, se le pedirían informes e indicadores de desempeño continuos al operador, principalmente aplicados a incidencias más recurrentes en los ítems de inspección, cantidad de revisiones realizadas, así como encuestas de satisfacción a los usuarios.

Por último, fijarían un cronograma de rutas críticas y proyectos piloto para fortalecer la prestación del servicio, capacitación certificada y nivelación del personal y mejoras de seguridad ocupacional en las líneas de inspección.

Adenda por menor tiempo

El Cosevi advirtió la necesidad de realizar un nuevo inventario de los equipos y estaciones que se entregaron a Dekra mediante el permiso otorgado en el 2022. (José Cordero )

Durante la sesión, los miembros aprobaron la recomendación de prórroga a Dekra por un año, mientras se lleva a cabo el nuevo proceso de contratación mayor. Sin embargo, la adenda avalada por el jerarca de Obras Públicas extiende la operación durante solo seis meses, es decir, hasta enero del próximo año.

Semanas atrás, el ministro había indicado a este diario que la intención es que en próximas prórrogas se incluya a una segunda empresa para dividir las estaciones del país (que son propiedad del Estado) entre dos operadores.

Según Zeledón, la idea es que, una vez que se abra el servicio, ambas empresas mantengan las mismas tarifas, pero cada una tenga libertad de ofrecer beneficios relacionados, por ejemplo, con horarios de operación o con más líneas de atención.

En esa oportunidad, el jerarca aseguró que también pretenden solicitar mejoras en el servicio, como la renovación de equipos, estaciones móviles o más líneas de revisión.

En la adenda aprobada se detalló que la empresa deberá seguir operando con base en las mismas condiciones del permiso anterior; además, el plazo otorgado podría prorrogarse.

Dekra opera en el país desde noviembre de 2022, cuando fue seleccionada de manera provisional y a discreción para brindar el servicio mediante un permiso de uso en precario, mientras se llevaba a cabo una licitación internacional que cumpliera con las condiciones ordenadas por la Contraloría General de la República.

No obstante, el proceso que comenzó en abril de 2023 ha enfrentado múltiples retrasos y actualmente se está a la espera de la declaratoria de nulidad del proceso para iniciar una nueva licitación.