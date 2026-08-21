El País

Cosevi propone fijar cobro anticipado para reservar citas de Dekra e instalar cámaras en estaciones para fiscalizar servicio

El Cosevi propone cobrar un monto al reservar la inspección, que se perdería si el usuario no cancela con anticipación. Además, plantea monitorear en tiempo real las filas en las estaciones

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Por Patricia Recio
El Cosevi busca fiscalizar mediante cámaras en las estaciones, si las filas denunciadas por los usuarios son reales. (José Cordero )







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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