El País

Dekra denunció a trabajadores sospechosos de alterar inspecciones vehiculares para beneficiar a talleres mecánicos

Funcionarios operaban en colaboración de talleres mecánicos de la zona

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Por Patricia Recio
23/02/2023, Heredia, Lagunilla, recorrido por las instalaciones de DEKRA, para ver las filas de vehículos que están realizando la revisión técnica. (José Cordero )







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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