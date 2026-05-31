Dekra denunció a trabajadores sospechosos de alterar inspecciones vehiculares para beneficiar a talleres mecánicos

23/02/2023, Heredia, Lagunilla, recorrido por las instalaciones de DEKRA, para ver las filas de vehículos que están realizando la revisión técnica.

La empresa Dekra, encargada de realizar la inspección técnica vehicular en el país, denunció a un grupo de trabajadores de la sede de Ciudad Quesada, ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), tras identificar “prácticas irregulares” en sus labores.

La empresa no detalló a este diario en qué consistían dichas prácticas, pues alegaron que el caso se encuentra en investigación, pero sí confirmaron que la denuncia penal se presentó a inicios de marzo.

Sin embargo, en un oficio enviado a la Junta Directiva del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), los representantes de la firma alemana sí precisaron que extrabajadores de la empresa fueron cesados tras determinar que, en apariencia, habían conformado una estructura en conjunto con talleres mecánicos locales, para manipular inspecciones en puntos específicos de la inspección vehicular.

En el documento enviado al Cosevi, la empresa incluso añadió que, tras los despidos de estas personas, se han presentado a las instalaciones asumiendo un rol de choferes, para generar “controversias, berrinches y manifestaciones que han paralizado el servicio operativo”, incluso han tenido que pedir la intervención de la Fuerza Pública.

La información de Dekra llegó al Cosevi, porque la empresa pedía que ese ente les autorizara a prohibir el ingreso de estos sujetos a sus instalaciones. El tema fue analizado y consta en el acta de la sesión de ese consejo del pasado 15 de abril.

Los directivos acordaron responder a la empresa que el decreto mediante el cual opera dispone del marco normativo suficiente para establecer las condiciones para denegar el acceso a sus instalaciones, en los casos en que se identifiquen conflictos de interés o irregularidades, bajo su propia valoración, responsabilidad y criterio técnico, sin necesidad de un criterio o autorización específica de la junta.

En apariencia los extrabajadores alteraban resultados en algunos parámetros de la revisión para beneficiar talleres mecánicos. (José Cordero )

Fuentes indicaron a este diario que la denuncia se habría presentado en contra de al menos 10 excolaboradores de la empresa y propietarios de tres talleres mecánicos de la zona.

La Nación consultó a Dekra, cómo detectaron las prácticas irregulares, además se les cuestionó si han recibido denuncias de usuarios sobre situaciones similares en otras sedes del país, la cantidad de denuncias y quejas que reciben al año y cómo se manejan esas denuncias.

Sin embargo, la empresa no respondió a la mayoría de consultas gestionadas vía correo electrónico y únicamente añadieron en su pronunciamiento que han reforzado sus medidas de control.

Entre esas acciones, citaron el monitoreo continuo de la actividad de asignación de citas, controles reforzados para el ingreso de vehículos y el flujo de inspección y la implementación continua de medidas adicionales de resguardo, para prevenir el uso indebido del sistema.

Además, recomiendan a los usuarios utilizar únicamente los canales oficiales del sistema de citas y evitar cualquier proceso no oficial o irregular.

En su página web, Dekra dispone de un formulario en el cual los usuarios pueden presentar denuncias o quejas. En ese sitio se advierte que en todas las sedes también está disponible el formulario “Retroalimentación de Clientes”, en caso de que desee formalizar una queja o reclamación.

Las denuncias también se pueden presentar vía correo electrónico en la dirección info.cr@dekra.com. La empresa tiene un plazo de 10 días hábiles para atender el reclamo.

Dekra opera como único encargado de realizar la inspección técnica en el país desde finales del 2022. Aunque originalmente se había otorgado un permiso de uso en precario mientras se realiza una licitación mayor, la empresa ha recibido varias prórrogas debido a atrasos y errores en dicho proceso de contratación.

Cada uno de los parámetros y condiciones que deben evaluarse en la inspección técnica son regidos mediante un decreto ejecutivo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Quienes detecten o consideren que han sido víctimas de irregularidades en ese proceso pueden denunciar en los canales indicados por la compañía, o acudir directamente a las autoridades judiciales.