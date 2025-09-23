El País

Cortes de luz en Cartago este miércoles por trabajos en red eléctrica: tome nota de los detalles

Cortes de luz este miércoles 24 en Cartago por trabajos de Jasec. Afectaciones incluyen barrios, negocios y servicios médicos

Por Silvia Ureña Corrales
JASEC
Jasec cortará la electricidad este 24 de setiembre en sectores de Guadalupe, Cartago, por instalación de postes.







