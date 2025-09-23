Cortes de luz en Cartago este miércoles por trabajos en red eléctrica: tome nota de los detalles

Jasec cortará la electricidad este 24 de setiembre en sectores de Guadalupe, Cartago, por instalación de postes.

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec) interrumpirá el servicio eléctrico este miércoles 24 de setiembre en distintos sectores del cantón, debido a labores programadas en la red de distribución.

Los trabajos se realizarán entre las 7:30 a. m. y las 4:30 p. m., con el objetivo de instalar nuevos postes en el circuito de Guadalupe. La suspensión afectará tanto a vecinos como a comercios e instituciones de esta zona.

Los cortes se concentrarán desde el Super La Violetera hacia el oeste, en localidades como Dique La Mora, el predio de buses de Guadalupe, la finca costado este de Mistral y el centro médico del doctor Franco Alvarenga.

Entre los comercios impactados se encuentran Panadería Las Delicias, Soda Aroma y Sabor, Tomates Los Moros, Phanton Tattoo, Lubricentro El Surco, Clínica Dental Muelitas, Kidzo Preschool, Chocopets, Centro Comercial Majuny, Funeraria La Milagrosa, Minisúper El Valle, Bufete Araya Hernández, Centro Médico Estar Bien, entre muchos otros.

También se verán afectados vecinos de la urbanización El Valle, el residencial Villas Durango, los alrededores del cementerio general de Cartago, así como quienes residen sobre la calle Juan Leonor Trejos Mora.

Jasec comunicó que el aviso se distribuyó mediante perifoneo, sitio web oficial y redes sociales.

