Cortes de luz afectarán múltiples sectores de Cartago este martes: tome nota de los detalles

Más de un centenar de residencias, comercios, instituciones públicas y empresas privadas en distintos sectores del cantón central de Cartago enfrentarán cortes de luz programados este martes 23 de setiembre, debido a trabajos técnicos realizados por la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec)
Según la planificación de la entidad, los cortes iniciarán a las 7:30 a.m. y se extenderán hasta las 4 p.m., como parte de las labores de sustitución de postería, instalación de red trifásica y mantenimiento de infraestructura.
Entre las zonas que permanecerán sin suministro eléctrico se encuentran comunidades ubicadas sobre la carretera hacia Llano Grande, como Tica Flor, La Murta, El Empalado, Calle Pavas y sectores aledaños a la Mucap de Llano Grande.
La afectación también se extenderá a empresas, bodegas y comercios en el área de Ochomogo y La Lima, incluyendo firmas como Dos Pinos, Walmart, Gas Tomza, CRIC S.A., Clorox Company, Laboratorios Saval, entre muchas otras.
- Escuela de Llano Los Ángeles
- Cruz Roja Llano Grande
- Jardinería Cedeño
- Ministerio de Agricultura y Ganadería
- Asociación del Acueducto Rural de Llano Grande
- Restaurante La Troja, Soda La Parada y Supermercado La Central
- Planta de Fresas de Altura y viveros florales
- Parque empresarial Garnier (línea trifásica)
- Empresas en zona industrial de La Lima: Cemix, Publimedia, Trigas, Petrogas, entre otras
Además, decenas de viviendas residenciales, quintas privadas, iglesias, pulperías, panaderías y guarderías también experimentarán la interrupción temporal del servicio.
¿Cómo verificar si usted será afectado?
La recomendación de Jasec es que los vecinos consulten directamente si su vivienda o negocio está en el área de suspensión. Puede verificar esta información mediante los canales oficiales:
Sitio web oficial: https://www.jasec.go.cr/index.php/suspensiones-programadas/
Línea de atención al cliente: 2550-6800
