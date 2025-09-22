Cortes de luz afectarán múltiples sectores de Cartago este martes: tome nota de los detalles

Jasec interrumpirá el servicio eléctrico este martes 23 de setiembre en múltiples comunidades de Cartago por trabajos en la red.

Más de un centenar de residencias, comercios, instituciones públicas y empresas privadas en distintos sectores del cantón central de Cartago enfrentarán cortes de luz programados este martes 23 de setiembre, debido a trabajos técnicos realizados por la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec)

Según la planificación de la entidad, los cortes iniciarán a las 7:30 a.m. y se extenderán hasta las 4 p.m., como parte de las labores de sustitución de postería, instalación de red trifásica y mantenimiento de infraestructura.

Entre las zonas que permanecerán sin suministro eléctrico se encuentran comunidades ubicadas sobre la carretera hacia Llano Grande, como Tica Flor, La Murta, El Empalado, Calle Pavas y sectores aledaños a la Mucap de Llano Grande.

La afectación también se extenderá a empresas, bodegas y comercios en el área de Ochomogo y La Lima, incluyendo firmas como Dos Pinos, Walmart, Gas Tomza, CRIC S.A., Clorox Company, Laboratorios Saval, entre muchas otras.

Escuela de Llano Los Ángeles

Cruz Roja Llano Grande

Jardinería Cedeño

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Asociación del Acueducto Rural de Llano Grande

Restaurante La Troja, Soda La Parada y Supermercado La Central

Planta de Fresas de Altura y viveros florales

Parque empresarial Garnier (línea trifásica)

Empresas en zona industrial de La Lima: Cemix, Publimedia, Trigas, Petrogas, entre otras

Además, decenas de viviendas residenciales, quintas privadas, iglesias, pulperías, panaderías y guarderías también experimentarán la interrupción temporal del servicio.

¿Cómo verificar si usted será afectado?

La recomendación de Jasec es que los vecinos consulten directamente si su vivienda o negocio está en el área de suspensión. Puede verificar esta información mediante los canales oficiales:

Sitio web oficial: https://www.jasec.go.cr/index.php/suspensiones-programadas/

Línea de atención al cliente: 2550-6800

