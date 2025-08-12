Cortes de luz afectarán zonas de Pérez Zeledón, Nicoya y Monteverde este miércoles

El ICE programó cortes de luz en zonas de San José, Guanacaste y Puntarenas este 13 de agosto.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) programó cortes de electricidad para el miércoles 13 de agosto en comunidades de San José, Guanacaste y Puntarenas, debido a trabajos de mantenimiento y reubicación de líneas.

En Pérez Zeledón, específicamente en el distrito de Cajón, la suspensión afectará a Santa María Pittier entre las 7 a. m. y la 1 p. m.

En Nicoya, las comunidades de Barco Quebrado y El Panamá permanecerán sin servicio de 7:30 a. m. a 1 p. m.

En Monteverde, Puntarenas, la comunidad de La Cruz no tendrá electricidad entre las 8 a. m. y la 1 p. m. por trabajos de reubicación de línea.

