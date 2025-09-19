Cortes de luz afectarán zona de Puntarenas este sábado: estos son los horarios

Un sector de la provincia de Puntarenas quedará sin servicio eléctrico durante varias horas este sábado debido a trabajos de mantenimiento programados por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Según información oficial, la suspensión afectará la comunidad de Paraíso de Changuena, ubicada en el cantón de Buenos Aires.
El corte está previsto para iniciar a las 7 a.m. y se extenderá hasta la 1 p.m., con el objetivo de realizar labores técnicas en la red de distribución.
Para más información sobre cortes eléctricos programados, puede visitar: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas
