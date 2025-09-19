El País

Cortes de luz afectarán La Uruca, Curridabat y Santa Ana este sábado: conozca los detalles

Cortes de luz programados por CNFL afectarán zonas de La Uruca, Curridabat y Salitral de Santa Ana este sábado, tome nota de las zonas y horarios

Por Silvia Ureña Corrales
La Uruca, Curridabat y Santa Ana tendrán cortes de luz el 20 de setiembre por obras de mantenimiento y proyectos eléctricos de la CNFL. Fotos: Mayela López (Mayela López)







Cortes de luz, Cortes de electricidad, CNFL
