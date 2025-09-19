Cortes de luz afectarán La Uruca, Curridabat y Santa Ana este sábado: conozca los detalles

La Uruca, Curridabat y Santa Ana tendrán cortes de luz el 20 de setiembre por obras de mantenimiento y proyectos eléctricos de la CNFL. Fotos: Mayela López

Tres sectores de San José estarán sin servicio eléctrico este sábado, debido a distintos trabajos programados por parte de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). Las zonas afectadas serán La Uruca, Curridabat y Salitral de Santa Ana.

Entre las 8 a. m. y las 4 p. m., se suspenderá el suministro eléctrico de manera parcial en el sector de La Carpio, como parte de un mantenimiento preventivo en la red eléctrica.

LEA MÁS: Cortes de luz afectarán zona de Puntarenas este sábado: estos son los horarios

La zona de afectación se extiende desde la subestación La Caja, 1,4 km hacia el este. Entre los puntos de referencia afectados se encuentra Geotecnologías y viviendas cercanas.

Entre las 8 a. m. y las 5 p. m., se realizarán obras de extensión de líneas secundarias y traslado de acometidas eléctricas en Curridabat, también con corte del servicio.

Las zonas específicas se extienden desde la Municipalidad de Curridabat, 280 metros al oeste sobre la ruta nacional 215, hasta Fut 5 SAP, incluyendo parcialmente calle 89. También, desde el costado oeste del parque central de Curridabat, 250 metros hacia el norte sobre calle 85, hasta la empresa Global Brakes S.A.

Entre los comercios y residencias afectadas se encuentran:

Centro Cultural Municipal de Curridabat

Grupo Elite Suministros

Electrónica Automóvil

Remates USA

Joyla S.A.

Muebles Kawana

Vallas y Gigantografías de Costa Rica

Municipalidad de Curridabat

Aventuras del Saber

Grupo de Inversiones MG Ltda.

Varias casas de habitación y negocios adicionales

La tercera intervención se realizará en Salitral de Santa Ana, entre las 8 a. m. y las 12 m. d. El corte de energía será necesario para permitir el cambio de transformadores en la zona.

El sector afectado será el comprendido 100 metros al sur de la iglesia de Salitral, donde se localizan viviendas y pequeños comercios como Panadería Las Lumbreras, La Cantina de Aritos y Ferretería DPS.

Para más información, puede consultar el sitio oficial de la CNFL:www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones

LEA MÁS: Moneda coleccionable de ¢25 con imagen de la Casona de Santa Rosa: conozca la fecha de venta y lo que debe saber