Cortes de luz afectarán dos zonas de Heredia este domingo por mejoras en la red eléctrica

¿Vive en Heredia? La ESPH anunció cortes de luz este domingo 28 de septiembre. Revise si su zona será una de las afectadas

Por Silvia Ureña Corrales
ESPH instala primer dispositivo en el país para evitar que ardillas suban a tendido eléctrico
La ESPH hará dos cortes de luz este domingo en zonas cercanas a la subestación del ICE por mejoras en la red eléctrica. (Cortesía)







