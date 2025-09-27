Cortes de luz afectarán dos zonas de Heredia este domingo por mejoras en la red eléctrica

La ESPH hará dos cortes de luz este domingo en zonas cercanas a la subestación del ICE por mejoras en la red eléctrica.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) anunció dos cortes de luz programados para este domingo 28 de septiembre en sectores del cantón central de Heredia.

Las interrupciones se realizarán entre las 5 a. m. y las 5 p. m., como parte de trabajos para fortalecer la red eléctrica y mejorar la continuidad del servicio.

Las zonas específicas donde se suspenderá el suministro son las siguientes:

Calle Las Cloacas, en las inmediaciones de la subestación del ICE.

Costado noroeste de la subestación del ICE.

LEA MÁS: Cortes de luz programados para este domingo en Pavas: estos son los horarios

Estas labores forman parte de un plan preventivo de modernización de infraestructura eléctrica en el cantón, con el propósito de reducir fallas futuras y garantizar una distribución más eficiente.

El total de servicios potencialmente impactados por estos trabajos asciende a 112, según datos oficiales.

La empresa recomienda a los abonados verificar si su servicio será afectado, ingresando su número de contrato en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/23jypfzm

LEA MÁS: Cortes de luz programados afectarán Limón este domingo por trabajos del ICE