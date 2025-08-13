El País

Cortes de luz afectarán comunidades de Puntarenas y Guanacaste este 14 de agosto

Vecinos de Osa y Cañas estarán sin electricidad durante la mañana y tarde del jueves 14 de agosto por trabajos del ICE.

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
El ICE suspenderá el servicio eléctrico en Pococí, Siquirres y Turrialba este fin de semana por mantenimiento y poda.
ICE interrumpirá el servicio eléctrico el jueves en Osa y Cañas por mantenimiento y poda, afectando varias comunidades. (ICE /ICE)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCICECortesCortes de electricidadCortes de luz
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.