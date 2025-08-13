Cortes de luz afectarán comunidades de Puntarenas y Guanacaste este 14 de agosto

ICE interrumpirá el servicio eléctrico el jueves en Osa y Cañas por mantenimiento y poda, afectando varias comunidades.

Vecinos de Osa y Cañas enfrentarán suspensión del servicio eléctrico este jueves debido a trabajos de mantenimiento y poda de árboles, informó el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

En Osa, Puntarenas, el corte se realizará en Ciudad Cortés, así como en calle La Yuca y calle Precarijo. El servicio se interrumpirá de 8 a. m. a 1 p. m. por labores de mantenimiento programadas.

En el distrito de Bahía Ballena, también en Osa, la suspensión abarcará la comunidad de Uvita, entre las 8 a. m. y la 1:30 p. m., para ejecutar trabajos similares.

En Guanacaste, la interrupción afectará a los habitantes de Cañas y Sandillal, donde se realizarán poda de árboles y mantenimiento preventivo. El horario será de 8 a. m. a 1 p. m.

Para más información, consulte este enlace del ICE.

