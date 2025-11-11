Cooperativa de salud alega que ‘Caso Barrenador’ se basó en manipulación de datos contables de CCSS

Coopesalud tiene a cargo la administración de varios Ebáis. Uno de ellos es el de Pavas.

La cooperativa Coopesalud, encargada de administrar los Ebáis y clínicas en San Miguel, San Rafael Arriba y San Rafael Abajo de Desamparados y en Pavas, alegó la mañana de este martes que el “Caso Barrenador” se basó en manipulación de datos contables de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El “Caso Barrenador” investiga un supuesto sobreprecio de ¢12.400 millones en la adjudicación de contratos para la administración de servicios de Ebáis a diferentes cooperativas o asociaciones de salud.

En este caso son investigados Marta Esquivel Rodríguez, ex presidenta ejecutiva de la CCSS y actual candidata a diputada por el Partido Pueblo Soberano; María de los Ángeles Gutiérrez, gerenta general interina de Caja; los directivos, Zeirith Rojas Cerna,Johnny Gómez Pana,María Isabel Camareno Camareno; y los exdirectivos Roberto Quirós Coronado,Jorge Porras López y Jorge Luis Araya Chaves. Ellos fueron quienes tomaron la decisión de readjudicar. De acuerdo con la investigación, la readjudicación ocurrió en medio de informes técnicos que advertían del presunto sobreprecio.

Sin embargo, para Coopesalud no se tomó en cuenta un documento clave, que la Fiscalía de Probidad después determinó como falso.

“(La investigación) se llevó a cabo sin la mínima corroboración de los datos presentados. Aquí hay varias mentiras”, destacó Sergio Castillo Quesada, abogado de Coopesalud.

Los hechos defendidos por Coopesalud

Coopesalud es una de las cooperativas que tercerizan los servicios de la CCSS. Su adjudicación y posibles sobreprecios dieron un origen al llamado Caso Barrenador. (JOHN DURAN)

Castillo relató que en diciembre pasado hubo una audiencia de medidas cautelares para los directivos y exdirectivos. La defensa de uno de ellos presentó (por primera vez) una prueba que consistía en un documento físico (impreso). Se trataba del estudio de razonabilidad del área de costos que estaba en el Sistema de Compras Públicas (Sicop), pero tenía una diferencia.

“La diferencia es que en la columna 3 de las partidas no venían los ceros que aparecían en el documento inicial, sino que aparecían unos números con un signo de menos (-) adelante. Una vez que se contabilizaban los números, existían dos conceptos, que más bien eran los ahorros que representan la contratación de los servicios a terceros”, expresó Castillo.

El jurista señaló que se suprimió ese ahorro del documento que finalmente se subió a Sicop y se dejaron únicamente los valores en donde la CCSS era más eficientes al brindar los servicios.

De acuerdo con el abogado, en algunos rubros el ahorro representaba unos ¢118.000 millones. Solo en una partida, dijo, el ahorro significaba hasta ¢36 millones mensuales, en comparación con si la CCSS asumía los servicios.

La prueba fue rechazada por el Tribunal de Apelación porque no correspondía analizarla en ese momento “estaba fuera de la competencia del juez, pero fue incorporada al expediente”, precisó Castillo.

El 8 de enero se filtró un informe de la Fiscalía de Probidad que informaba que dicha prueba se había determinado como falsa.

“Parte de la filtración de información decía que había un análisis pericial sobre el documento. Coopesalud decidió revisar el expediente para buscar ese análisis pericial. Esa prueba pericial no existió en ese momento y no existe hoy”, sostuvo el abogado.

Coopesalud aduce que el documento presentado y determinado como falso no solamente estaba impreso, también fue encontrado de forma digital en las computadoras decomisadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

“Ahí se puede ver una cadena de custodia, hay una trazabilidad. El documento sí existe y se puede verificar. Todo elemento digital tiene una huella”, destacó Castillo.

La Nación envió preguntas al Ministerio Público sobre estas aseveraciones, pero las consultas se mantienen en trámite.

‘Hemos encontrado resistencia en el Ministerio Público’

Para el abogado Sergio Castillo esto va más allá del daño reputacional que han sufrido las cooperativas.

“Esto no es contra la Caja. Es contra las personas que de manera dolosa realizaron esa manipulación y alteración de los datos y contra funcionarios de la Fiscalía que se aleja de las normas para revelar información que no corresponde con lo que está en el expediente”, especificó.

Coopesalud indicó que tiene querelladas a las personas que firmaron ese estudio de razonabilidad de precios.

Castillo también consideró que lo que procede es que la Fiscalía redirija la investigación para determinar quién alteró los datos. “Sin embargo, hemos encontrado una resistencia en el Ministerio Público a investigar. Estamos hablando de materia sumamente técnica que debe validarse con pruebas sumamente técnicas”.