El País

Cooperativa de salud alega que ‘Caso Barrenador’ se basó en manipulación de datos contables de CCSS

Coopesalud denuncia que prueba indicada como falsa por la Fiscalía de Probidad es real

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez
El gobierno de Rodrigo Chaves inauguró el Ebáis en Pavas el viernes 26 de setiembre, pero algunos servicios no están disponibles hasta noviembre.
Coopesalud tiene a cargo la administración de varios Ebáis. Uno de ellos es el de Pavas. (Coopesalud R.L./Coopesalud R.L.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Caso BarrenadorCooperativasCoopesaludEbáis
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.