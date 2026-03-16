El País

Concesionarios del Polo Turístico Papagayo: Norma cuestionada por Procuraduría es un marco general y no un aval para cortar árboles

Asopapagayo insiste en que normativa que regula la construcción de proyectos inmobiliarios en ese destino guanacasteco no es una carta en blanca, pues cada plan debe enfrentar análisis ambientales individuales

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Por Juan Fernando Lara Salas
La Mansión Astor está situada en una península apartada.
Detalle de la Mansión Astor situada dentro del desarrollo The St. Regis Papagayo Resort, en la península de Papagayo. (The Residences en The St. Regis Papagayo Resort/.)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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