El País

¿Cómo afectaría a los hogares el proyecto de armonización eléctrica?

El expediente 23.414 plantea grandes cambios al sistema energético costarricense

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Por Yeryis Salas
Medio millón de ticos de zonas rurales pagarían casi un 50% menos en su recibo de la luz si la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprueba la Tarifa Residencial Horaria (T-REH) a 6 empresas que dan el servicio de electricidad.
Medio millón de ticos de zonas rurales pagarían casi un 50% menos en su recibo de la luz si la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprueba la Tarifa Residencial Horaria (T-REH) a 6 empresas que dan el servicio de electricidad. (Cortesía)







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Proyecto de armonización eléctricaICE
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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