Colegio de Médicos pone freno tecnológico a doctores que realizan certificados para incapacidades masivamente

Según el Colegio de Médicos, la atención de un paciente no puede ser en un lapso menor a 15 minutos. A partir de ahora, podrán realizar un máximo de cuatro de estos documentos por hora en la plataforma Sedimec.

El Colegio de Médicos y Cirujanos aprobó varias medidas que pondrían un freno a la emisión masiva de certificados de salud que pueden homologarse como incapacidades ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para posteriormente obtener los correspondientes días de reposo y el pago de subsidios por parte de los patronos o la Caja.

Entre lo acordado por el órgano colegiado figura que los médicos podrán realizar certificados de salud, licencia de conducir, portación de armas y medicina aeronáutica, únicamente en intervalos de 15 minutos: los doctores pueden confeccionar un máximo de cuatro documentos por hora en la plataforma de Servicios Digitales para Médicos Colegiados (Sedimec).

Esto, afirmaron en un comunicado de prensa, “con el propósito de garantizar que estos documentos estén respaldados por un acto médico presencial y acorde con los parámetros definidos para una adecuada atención del paciente”.

Según el colegio, el cambio en los intervalos para la emisión de certificados médicos se ajusta al criterio vigente del colegio que establece que una consulta médica, ya sea de medicina general o especializada, requiere un tiempo mínimo razonable de quince minutos por paciente para garantizar la adecuada realización del acto médico.

En este lapso, el médico debe realizar la consulta incluyendo un interrogatorio clínico, el examen físico, la determinación diagnóstica, la definición del tratamiento y el registro correspondiente en el expediente médico.

Según el comunicado, Sedimec impedirá que los certificados sean emitidos con una periodicidad inferior a 15 minutos y evitará la generación simultánea o excesiva de documentos mediante sesiones abiertas desde distintos dispositivos o terminales informáticos.

“Las cuatro medidas surgen a partir de una propuesta de la Fiscalía del Colegio sustentada en el análisis de investigaciones relacionadas con aparentes irregularidades en la emisión de certificados médicos y buscan reforzar los mecanismos de control y trazabilidad disponibles dentro de la plataforma Sedimec”, detalló el colegio.

El Colegio de Médicos se queda con 2.700 por cada certificado médico elaborado en su plataforma Sedimec. El órgano colegiado se negó a responder si su sistema no detecta la creación masiva de dictámenes médicos. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Realización masiva de certificados

Entre abril y mayo, La Nación informó sobre la realización de certificados masivos que encendieron alertas en la CCSS.

Inicialmente, se dio a conocer el caso del doctor Roger Morales Ujueta, que estando hospitalizado cuatro días hizo 279 de estos certificados con recomendación de reposo.

Posteriormente, este medio dio a conocer que tres médicos, entre ellos, Morales Ujueta, realizaron 21.000 certificados en cuatro meses. Los otros doctores que los emitieron fueron los doctores Alfredo Ramírez Strunz y Josselyne Andreyna Irigoyen Fallas. Con todos se intentó conversar, no obstante, no se obtuvo respuesta.

Posteriormente, este diario informó que Irigoyen Fallas y Ramírez Strunz hicieron 912 certificados médicos con recomendación de reposo en siete días. En ese momento, La Nación conversó con Ramírez Strunz, quien afirmó que emitir un alto volumen de dictámenes médicos al día es posible gracias a que trabaja 16 horas diarias y que puede atender hasta cinco pacientes por hora, lo que daría una atención de 12 minutos por persona. Aseguró que así lo hacía cuando trabajaba para la CCSS.

Actualmente, la Caja tiene deshabilitada la homologación de certificados médicos emitidos por los doctores Morales Ujueta y Ramírez Strunz.

En ese contexto, anteriormente La Nación consultó al Colegio de Médicos si su sistema no detectaba la elaboración masiva de estos documentos, no obstante, no se recibió respuesta.

Los certificados médicos privados se emiten en la plataforma Sedimec del Colegio de Médicos y Cirujanos y por cada uno los doctores deben pagar ¢3.651. De este monto, el órgano colegiado se queda con ¢2.700, según indicó un profesional en Medicina. El Colegio no brindó el dato oficial pese a reiteradas solicitudes de La Nación.

Otras medidas

Entre las medidas adoptadas por el colegio están: