El País

Colegio de Médicos pone freno tecnológico a doctores que realizan certificados para incapacidades masivamente

Las medidas llegan en medio de cuestionamientos por la confección de miles de certificados para incapacidades en pocos meses y modifican la forma en que los médicos podrán emitirlos.

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Mano de un médico escribiendo en un portapapeles con estetoscopio sobre el escritorio.
Según el Colegio de Médicos, la atención de un paciente no puede ser en un lapso menor a 15 minutos. A partir de ahora, podrán realizar un máximo de cuatro de estos documentos por hora en la plataforma Sedimec. (Shutterstock)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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