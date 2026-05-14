El País

Hasta 68 certificados diarios y consultas de 12 minutos: así defendió un médico su operación

Práctica de doctores privados podría generar afectación a patronos y a la Caja Costarricense de Seguro Social, advierte la institución. Médico involucrado defiende ejercicio.

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Los empleados de la CCSS consumieron casi el 30% del gasto en incapacidades en el país.
Informe al que La Nación accedió en exclusiva revela creación de cientos de certificados médicos en siete días. (Hecho en Canva por LN/Hecho en Canva por LN)







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CCSSCertificados médicos
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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