Hasta 68 certificados diarios y consultas de 12 minutos: así defendió un médico su operación

Informe al que La Nación accedió en exclusiva revela creación de cientos de certificados médicos en siete días.

Dos doctores privados generaron 912 certificados médicos con recomendación de reposo en siete días. Este tipo de dictámenes son llevados a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para que allí se homologuen por incapacidades y así obtener los correspondientes días de reposo y el pago de subsidios por parte de los patronos o la Caja.

Un informe, firmado por la Dirección de Fiscalía del Colegio de Médicos, al que La Nación tuvo acceso en exclusiva, evidencia que entre el 2 y el 8 de mayo del 2025, la doctora Josselyne Andreyna Irigoyen Fallas (código 5086), realizó 430 certificados médicos. En promedio, 53,75 diarios.

En el mismo periodo, Alfredo Ramírez Strunz (código 3773) emitió 482 dictámenes médicos, en promedio 68,8 al día.

Médico defiende ejercicio

Alfredo Ramírez Strunz conversó con La Nación y defendió la creación de esa cantidad certificados de reposo. Afirmó que emitir un alto volumen de dictámenes médicos al día es posible gracias a que trabaja 16 horas al día y que puede atender hasta cinco pacientes por hora, lo que daría una atención de 12 minutos por persona. Afirmó que así lo hacía cuando trabajaba para la CCSS.

Cuando se le consultó sobre la creación de dictámenes cada cinco minutos, tal y como ha detectado la Caja, comentó que no es cierto, pues en Sedimec se pueden hacer cada 10 minutos, además, justificó que los certificados se realizan no durante las consultas, sino después.

“Nosotros brindamos servicio a pacientes desesperados que no han encontrado la debida atención en la Caja (...). Son pacientes de baja complejidad”, dijo Ramírez Strunz.

Sobre el costo de cada certificado con recomendación de reposo, afirmó que se reservaba el monto. Añadió que, en muchos casos, ni siquiera cobran la consulta a personas agremiadas al Sindicato del Frente Hospitalario Nacional e Instituciones Afines (Sifrehn), organización que cuenta con un consultorio médico donde se ofrece teleconsulta las 24 horas.

Según la CCSS, los certificados médicos eleborados en teleconsulta no pueden ser homologados, sin embargo, Ramírez defiende que este tipo de telemedicina está avalada en un decreto del ministerio de Salud.

El Reglamento para el control y regulación de la teleconsulta sanitaria en Costa Rica Nº44363-S indica en su artículo 7 que se excluye expresamente de la posibilidad de utilizar la modalidad de teleconsulta en los siguientes escenarios:

Cuando hay necesidad de un examen físico y para emitir certificado del estado de salud, certificados de nacimiento, certificados de defunción, certificados aeronáuticos, dictámenes para licencia de conducir y los dictámenes de portación de armas.

Disposición que se reitera en el documento con los Lineamientos generales para la prestación y control del ejercicio de la medicina y cirugía, sus especialidades y subespecialidades modalidad virtual del Colegio de Médicos y Cirujanos.

Mencionan que se exceptúan aquellos casos en los que el médico tenga la certeza que la información brindada por el paciente sirva de forma idónea para su valoración.

Por ahora, la Caja Costarricense de Seguro Social tiene deshabilitada la homologación de certificados médicos emitidos por Ramírez Strunz. En el caso de Irigoyen Fallas existe una investigación.

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Creación masiva de certificados médicos

El mismo informe al que accedió este medio revela la creación masiva de este tipo de dictámenes por parte de estos médicos y del neurólogo Roger Morales Ujueta durante el primer cuatrimestre del 2025, tal y como informó este diario el 12 de mayo. Morales, además, generó 279 dictámenes mientras estuvo hospitalizado cuatro días en junio del 2025. La Caja también prohibió que se homologuen sus certificados.

La información forma parte de una respuesta enviada por el Colegio de Médicos a la CCSS, luego de que la Comisión Regional Evaluadora de Licencias e Incapacidades detectara, en 2025, a cinco médicos como los mayores emisores de recomendaciones de reposo en medicina mixta y consulta privada. A raíz de ello, la Caja solicitó conocer cuántos dictámenes habían generado esos profesionales en la plataforma Sedimec.

De los cinco médicos identificados, Ramírez, Morales e Irigoyen concentraban la mayor cantidad de dictámenes remitidos a distintas unidades de la CCSS. Datos del Colegio de Médicos muestran que entre los tres emitieron más de 21.000 certificados entre enero y abril del 2025.

En la solicitud de la Caja al Colegio se pidió que, a modo de muestreo, también se incluyera el dato de los certificados realizados por Ramírez e Irigoyen en el lapso específico de mayo, revelando la emisión de los más de 900 certificados.

El Colegio de Médicos se queda con ¢2.700 por cada certificado médico elaborado en su plataforma Sedimec. El órgano colegiado se negó a responder si su sistema no detecta la creación masiva de dictámenes médicos. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Afectación

La doctora Paula Villalobos, de la Comisión Central Evaluadora de Licencias e Incapacidades de la CCSS, explicó que la generación masiva de certificados médicos puede generar perjuicios tanto para la CCSS como para los patronos.

“Hay tres niveles de afectación distintos: patrono, Caja y cuando el problema se convierte en una situación de riesgo para la sostenibilidad del programa”, detalló Villalobos anteriormente.