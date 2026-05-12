El País

CCSS en alerta: tres médicos privados emitieron 21.000 certificados para incapacidades en solo cuatro meses

‘La Nación’ accedió en exclusiva a un documento que revela la creación masiva de dictámenes médicos con los que los portadores pueden solicitar días de reposo o subsidio

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
Edificio CCSS
La emisión desproporcionada de certificados médicos para que sean homologados por incapacidades en la CCSS encendió las alertas de la institución. "La Nación" accedió en exclusiva a un documento que revela que tres doctores privados realizaron más de 21.000 dictámenes en cuatro meses. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CCSSFraude de incapacidadesCertificados con recomendación de reposo
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.