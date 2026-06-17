Cientos madrugaron en La Sabana para conseguir uno de los 1.000 cupos para la prueba de manejo

Enormes filas de aspirantes a la licencia se presentaron desde temprano a un costado del Estadio Nacional

Cientos de personas hacen fila desde tempranas horas de este miércoles, para optar por uno de los 1.000 espacios que se otorgarán para realizar la prueba práctica de manejo, como parte de una jornada extraordinaria que llevará a cabo la Dirección de Educación Vial en el Estadio Nacional.

Cerca de mediodía, cuando empezó la entrega de las fichas, la fila se extendía alrededor de 800 metros desde la entrada este del estadio hasta el lago de la Sabana.

Pasadas las 12:30 p.m. ya se habían entregado alrededor de 150 cupos, no obstante varios de los asistentes reclamaron, que encargados de escuelas de manejo se “colaron” y acapararon los primeros espacios a pesar de no haber estado en la fila desde temprano.

La directora de Educación Vial, Sindy Coto explicó al inicio de la entrega de fichas que los primeros 200 asistentes se comenzarían a pasar a la 1 p.m.

Fila para las pruebas de manejo sin cita en el Estadio Nacional

Coto explicó que al momento de la entrega de los espacios se revisan los documentos de los aspirantes y los vehículos, recordó que se debe presentar el pago del entero de la prueba, cédula vigente y dictamen médico, además de haber ganado la prueba teórica.

Adicionalmente, debe presentar el derecho de circulación y la revisión técnica del vehículo con el que realizará la prueba, el cual no debe tener restricción vehicular este miércoles, es decir no puede tener una placa finalizada en 5 y 6.

Esa documentación se solicitará al entregar la ficha y posteriormente al realizar el registro. De esta forma, si dos personas van a utilizar el mismo vehículo, este debe realizar nuevamente la fila, ya que los documentos son solicitados al ingresar y no se permite guardar campos.

Si por falta de capacidad en sitio, alguna de las personas que se presenten el miércoles 17 de junio al Estadio no puede ser atendida, se le habilitará un espacio para el para el jueves 18, viernes 19 o sábado 20 en Ciudad Vial en el mismo horario de 2:00 p.m. a 10:00 p.m.

Esta es la pista de conos donde se realizará la primera parte de la prueba. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Quienes aprueben el examen de conducir este miércoles, podrán acudir a una de las tres sedes del Banco de Costa Rica habilitadas para obtener la acreditación este mismo día, sin necesidad de cita previa.

La atención se concentrará en 11 plataformas Punto País ubicadas en las oficinas del BCR en Plaza Rohrmoser, Plaza Mayor y Paseo Estudiantes. El servicio se brindará de forma continua entre las 2 p. m. y las 10 p. m.