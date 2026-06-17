El País

Cientos madrugaron en La Sabana para conseguir uno de los 1.000 cupos para la prueba de manejo

Educación Vial comenzó entrega fichas para exámenes prácticos que se harán de 2 p.m. a 10 p.m.

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Por Patricia Recio y Alonso Tenorio
Pruebas de manejo.
Enormes filas de aspirantes a la licencia se presentaron desde temprano a un costado del Estadio Nacional (Alonso /Alonso Tenorio)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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