El País

Pruebas de manejo en La Sabana: Así puede optar por uno de los 1.000 espacios de la jornada extraordinaria

El próximo miércoles se realizarán exámenes de conducir sin cita en el Estadio Nacional

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Por Patricia Recio
Desde que el pasado 11 de enero se abrió Ciudad Vial, ubicada a un costado del parque de La Paz. Hasta el pasado 29 de febrero, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Mopt) confirma que se dieron en total 8.708 citas, en promedio 240 espacios diarios. Gary Jiménez Badilla, Jefe del Departamento de Evaluación de Conductores.
El circuito para las pruebas será similar al que se aplica en otras sedes de Educación Vial.







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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