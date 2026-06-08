Pruebas de manejo en La Sabana: Así puede optar por uno de los 1.000 espacios de la jornada extraordinaria

El circuito para las pruebas será similar al que se aplica en otras sedes de Educación Vial.

El próximo miércoles 17 de junio, se realizará una jornada extraordinaria de pruebas de manejo en la que se tiene previsto atender a unas 1.000 personas.

Los exámenes se realizarán en el Estadio Nacional, en la Sabana, donde según explicó la directora de Educación Vial, Sindy Coto, se va a replicar un circuito similar a los que se tienen en las diferentes sedes de esa dependencia.

Esto permitirá atender simultáneamente a varios usuarios, por lo que se calcula que se atendería a unas 166 personas por hora.

Como parte de la logística para esta jornada que iniciará a las 11 a.m., se realizará un operativo de tránsito que permitirá a los interesados parquear cerca del sector noreste del Estadio, donde se realizarán las pruebas. A continuación aclaramos las principales dudas sobre este plan.

¿En qué horario se realizarán las pruebas?

Las pruebas de manejo se realizarán de 2 p.m. a 10 p.m.

¿Se debe sacar cita antes?

No. A partir de las 11 a.m. se repartirán las fichas para llevar el control de asistencia y se tomarán los datos de los aspirantes, así como la placa del vehículo.

¿Un mismo vehículo puede ser usado por más de un aspirante a la licencia?

Sí, pero este debe volver a hacer la fila para recibir una nueva ficha, es decir no se pueden guardar campos.

¿Qué documentos debe llevar?

Documento de identidad físico, vigente y en buen estado, recibo del pago según la clase de licencia por la que se va a optar, dictamen médico vigente (menos de 180 días desde que el médico lo emitió) y acceso al comprobante que el médico le remite.

El circuito de pruebas se demarcará en el costado noreste del Estadio Nacional. (Mayela López)

¿Qué documentos debe presentar del vehículo?

Derecho de circulación vigente, inspección técnica vehicular al día, el carro no debe tener restricción vehicular, es decir la placa no puede terminar ni en 5 ni en 6.

¿Puede acudir alguien que tenga ya una cita programada?

No, no debe tener una cita programada después del 20 de mayo del 2026, ya que el sistema aplica automáticamente una restricción que impide realizar una nueva matrícula en un período de 20 días hábiles.

¿Debe estar acreditado en el sistema de Educación Vial?

Para ese día no es necesario que las personas cuenten con las credenciales de ingreso al sistema, estás se le habilitarán antes de realizar la prueba.

¿Dónde se realizará la parte externa de la prueba?

El mapa con el recorrido externo aún no ha sido publicado. Según la directora de Educación Vial este se realizará en los alrededores de la Sabana y sigue las mismas características en cuanto a distancia, maniobras y señalización que se evalúan en otras sedes.

¿Qué pasa si acude al Estadio y no puede ser atendido por falta de capacidad?

Si por falta de capacidad en sitio, alguna de las personas que se presenten el miércoles 17 de junio al Estadio no puede ser atendida, se le habilitará un espacio para el para el jueves 18, viernes 19 o sábado 20 en Ciudad Vial en el mismo horario de 2:00 p.m. a 10:00 p.m.

La prueba práctica de manejo para obtener la licencia que se aplica en este momento se divide en tres etapas:la revisión del vehículo, la prueba en la pista de conos y el recorrido externo. Para ganar el examen se debe tener una nota mínima de 80 sobre 100 puntos totales.