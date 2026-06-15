Economía

BCR habilitará impresión de licencias sin cita para quienes aprueben prueba práctica en el INS Estadio

Usuarios que aprueben el examen práctico el 17 de junio podrán obtener su licencia el mismo día en 11 plataformas Punto País

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Por Jailine González Gómez
El BCR atenderá sin cita a quienes aprueben la prueba práctica de manejo en el INS Estadio este 17 de junio.
El BCR atenderá sin cita a quienes aprueben la prueba práctica de manejo en el INS Estadio este 17 de junio. (BCR/Cortesía)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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