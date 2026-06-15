BCR habilitará impresión de licencias sin cita para quienes aprueben prueba práctica en el INS Estadio

El BCR atenderá sin cita a quienes aprueben la prueba práctica de manejo en el INS Estadio este 17 de junio.

El Banco de Costa Rica (BCR) informó que las personas que aprueben la prueba práctica de manejo el miércoles 17 de junio en el INS Estadio podrán tramitar e imprimir su licencia de conducir ese mismo día, sin necesidad de cita previa.

La atención se concentrará en 11 plataformas Punto País ubicadas en las oficinas del BCR en Plaza Rohrmoser, Plaza Mayor y Paseo Estudiantes. El servicio se brindará de forma continua entre las 2 p. m. y las 10 p. m.

Según informó la entidad, la medida busca facilitar el trámite para quienes aprueben el examen práctico de automóvil o motocicleta.

Alejandro Zúñiga, supervisor de Punto País del BCR, indicó que la institución desarrolló una logística para atender a las personas que aprueben la prueba práctica durante esa jornada.

El proceso iniciará en el INS Estadio, donde los usuarios deberán realizar el examen conforme a los requisitos establecidos por la Dirección General de Educación Vial (DGEV). Una vez aprobada la prueba, recibirán una ficha con un número consecutivo y el nombre de la oficina donde serán atendidos.

Posteriormente, deberán presentarse en la oficina asignada con la ficha, la cédula de identidad física vigente y en buen estado, el dictamen médico y ¢6.000 para el pago del trámite.

En las plataformas Punto País se imprimirá la licencia tipo A o B, según corresponda. El documento tendrá una vigencia de tres años y el trámite tardará aproximadamente 10 minutos.

El BCR indicó que las personas que aprueben el examen práctico en las sedes de Educación Vial del país también podrán obtener su licencia el mismo día en las oficinas definidas para ese servicio, las cuales operarán con normalidad.

Quienes no se presenten en la oficina asignada o acudan fuera del horario establecido deberán gestionar la impresión mediante cita en cualquier Punto País del BCR.

La entidad recordó que los trámites de renovación, duplicado de licencia y emisión de permisos de conducir sí requieren cita previa. Estas pueden gestionarse de forma gratuita en el sitio web www.bancobcr.com, la aplicación BCR Móvil o mediante la línea telefónica 800-BCRCITA (800-227-2482).

Los requisitos y tarifas de los servicios de Punto País están disponibles en el sitio web del BCR.