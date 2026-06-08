El País

Cerrada ruta 160 que comunica Cóbano y Paquera

MOPT indicó que llevarán a cabo labores de limpieza tras daños provocados por las lluvias

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Por Libia Solano Meza
Bomberos atiende emergencia en ruta 160 por caída de árboles en el tendido eléctrico.
Bomberos atiende emergencia en ruta 160 por caída de árboles en el tendido eléctrico. (Bomberos Costa Rica/Bomberos Costa Rica)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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