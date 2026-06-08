Cerrada ruta 160 que comunica Cóbano y Paquera

Bomberos atiende emergencia en ruta 160 por caída de árboles en el tendido eléctrico.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) confirmó que la ruta 160 permanecerá cerrada tras las fuertes lluvias que provocaron la caída de árboles en el tendido eléctrico de la zona.

La ruta 160 comunica Cóbano y Paquera, así como Playa Naranjo.

“Lo primero que debe entrar es el operador eléctrico y posteriormente el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi)“, indicó el departamento de prensa del MOPT.

Los conductores que transitan por la zona deberán tomar rutas alternas.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE), elevó la alerta de verde a amarilla, para todos los cantones del Pacífico norte, central y sur del país, así como el Valle Central, debido a un incremento en las lluvias previsto para este fin de semana.