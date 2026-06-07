El País

San Ramón tendrá nuevo puente de concreto sobre río Barranquilla; habrá cierres y rutas alternas

Este lunes 8 de junio arrancan las obras de nuevo puente en San Ramón

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Por Libia Solano Meza
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Inician trabajos para modernizar puente del río Barranquilla con cierre y desvíos previstos. (MOPT/MOPT)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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