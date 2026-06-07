San Ramón tendrá nuevo puente de concreto sobre río Barranquilla; habrá cierres y rutas alternas

Inician trabajos para modernizar puente del río Barranquilla con cierre y desvíos previstos.

El tránsito sobre el puente del río Barranquilla en la comunidad de Piedades Sur, San Ramón de Alajuela, será intervenido para sustituirlo por una nueva estructura, informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

El nuevo puente contará con un diseño de concreto de 25 metros de longitud, un carril vehicular de 3,6 metros, una acera de 1,2 metros, separados por una barrera de protección.

También se incorporarán mejoras en el sistema de drenaje pluvial, la ampliación de las aproximaciones del puente y la instalación de señalización vial, con el fin de garantizar un paso más ordenado y seguro para los usuarios.

Los trabajos incluyen además la intervención de los accesos a la estructura, lo que permitirá dar continuidad a las aceras y mejorar la conexión peatonal en ambos extremos del proyecto. La ejecución está a cargo del Consejo Nacional de Vialidad (Consejo Nacional de Vialidad).

La intervención contempla la construcción de un nuevo paso de 25 metros con carril vehicular y acera peatonal protegida. (MOPT/MOPT)

En cuanto a los tiempos, el proyecto contempla el cierre del paso vehicular una vez habilitadas las rutas alternas, mientras que la finalización de las obras se estima para el primer semestre de 2027.

Las autoridades estiman que la nueva infraestructura estará lista en el primer semestre de 2027 tras el proceso constructivo. (MOPT/MOPT)

Rutas alternas durante la construcción

Para quienes se dirijan hacia San Ramón, se deberá utilizar la ruta cantonal que conecta el cruce de Zapotal con Piedades Sur.

En el caso de quienes viajen hacia Esparza, se habilitará como ruta alterna el paso por el puente ubicado en el río Jabonal, en Esparza.

Las autoridades indicaron que se instalará la señalización correspondiente para orientar a los conductores y facilitar el tránsito por estas rutas mientras duren las obras.

La inversión destinada para esta intervención es de ¢1.100 millones.