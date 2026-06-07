Suspenden cierre en radial de Alajuela tras avance en obras del puente modular

La intervención forma parte del proyecto de sustitución del puente modular frente al Aeropuerto Juan Santamaría.

Los conductores que transitan por la radial de Alajuela recibieron una noticia positiva ya que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció la suspensión del cierre vehicular programada para este sábado a partir de las 9:00 p.m., para continuar con la sustitución del puente modular ubicado frente al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

La decisión se tomó luego de que los equipos de trabajo lograran completar gran parte de las labores previstas en un tiempo menor al calculado inicialmente.

Tras este avance, las autoridades determinaron que no será necesario mantener las restricciones de tránsito anunciadas para las siguientes horas.

El proyecto consiste en el reemplazo de una estructura modular que forma parte de uno de los accesos más transitados del país.

La intervención busca reforzar la seguridad vial y garantizar mejores condiciones de circulación para miles de usuarios que utilizan diariamente esta ruta para desplazarse entre Alajuela, Heredia y San José.

Aunque el paso permanecerá habilitado, las autoridades indicaron que continuarán ejecutándose trabajos complementarios en la zona, por lo que solicitaron a los conductores respetar la señalización temporal y conducir con precaución cerca del área de construcción.