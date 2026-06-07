El País

Suspenden cierre en radial de Alajuela tras avance en obras del puente modular

La intervención forma parte del proyecto de sustitución del puente modular frente al Aeropuerto Juan Santamaría.

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Por Libia Solano Meza
Puente bailey.
La intervención forma parte del proyecto de sustitución del puente modular frente al Aeropuerto Juan Santamaría. (MOPT/MOPT.)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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