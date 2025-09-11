El País

Cédula virtual en pausa para usuarios Android: 14.000 personas siguen esperando. Esta es la razón

Miles de personas pagaron por su cédula virtual, pero no han podido activarla. Vea qué frena el proceso, según el TSE

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
El TSE lanzará en setiembre la cédula digital, con trámite en línea, validación biométrica y respaldo legal.
La cédula virtual aún no puede activarse en dispositivos Android. (Archivo/TSE /Archivo/TSE)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cédula virtualTSECosta RicaIdentidad Digital CR
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.