Cédula virtual en pausa para usuarios Android: 14.000 personas siguen esperando. Esta es la razón

Unas 14.000 personas que ya solicitaron su cédula virtual aún no han podido activarla, debido a que la aplicación Identidad Digital CR sigue sin estar disponible en dispositivos Android.

La plataforma fue enviada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a la tienda Google Play desde hace algunos días, pero continúa pendiente de aprobación.

Así lo confirmó a La Nación Tommy Aguilar, encargado del proyecto de Identidad Digital Costarricense (IDC), quien indicó que hasta el momento se han tramitado 26.121 solicitudes en total, pero solo 11.981 activaciones se han realizado, todas correspondientes a dispositivos iOS (iPhone).

“Estamos ansiosos de que Google la libere para que las personas puedan comenzar las activaciones que nos hacen falta. Algunas han preferido esperar a que ya esté disponible para hacer el pago”, explicó Aguilar.

La aplicación del verificador, que permite a entidades y funcionarios autenticar la identidad digital, sí fue aprobada recientemente para Android, y ya estaba activa para iOS. Sin embargo, la principal, que permite al ciudadano portar su documento digital, sigue en espera.

Sin fecha definida

El TSE informó de que la cédula virtual tendrá un costo de ¢2.600, una vigencia de cuatro años y será complementaria a la cédula física, por lo que tendrá la misma validez legal que el documento tradicional y podrá utilizarse en los mismos trámites oficiales.

No obstante, por ahora, para los usuarios Android el TSE no prevé una fecha concreta de publicación para la aplicación en la tienda Play Store, pues la aprobación depende exclusivamente de Google.

“La de App Store fue muy expedita. Enviamos ambas aplicaciones al mismo tiempo y bajo las mismas condiciones, pero las políticas de Google han cambiado. Ellos indican que en algunos casos excepcionales pueden tardar más, y este parece ser uno de ellos”, afirmó Aguilar.

Problemas con el idioma y verificación biométrica

La versión para iPhone también presentó un inconveniente inicial con el idioma inglés en la interfaz, situación que ya fue corregida mediante una actualización.

“En el App Store ya lo teníamos publicado. Lo que hicimos fue actualizarlo por ese tema del idioma. Ahora estamos listos para mandar un mensaje masivo a quienes ya tienen la aplicación para que la actualicen”, añadió el vocero del TSE.

En cuanto a la verificación biométrica, Aguilar aseguró que no se han reportado fallos ni saturaciones en la plataforma de solicitud.

Adultos mayores son exonerados del pago

Uno de los puntos destacados del nuevo sistema es que las personas mayores de 65 años están exentas de pagar la cédula digital. El sistema detecta automáticamente su fecha de nacimiento al ingresar el número de cédula en el sitio web del TSE y, sin pasar por la pasarela de pagos, les envía el código QR al correo para completar la activación.

El TSE no detalló cuántas de las más de 26.000 solicitudes corresponden a adultos mayores.

¿A dónde va el dinero recaudado?

Cada solicitud tiene un costo de ¢2.600, pero ese dinero no entra directamente a las arcas del TSE. Según Aguilar, se trata de un servicio comercializable que se gestiona como otros ya ofrecidos por el Tribunal.

“Eso va al Ministerio de Hacienda, a Caja Única. Posteriormente se hace el pago al proveedor del servicio por cada identidad que se genera”, explicó.