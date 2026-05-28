El País

CCSS usará asistente virtual con IA para contactar hasta 2.000 pacientes al día y depurar listas de espera

Asistente apoyado en inteligencia artificial servirá para actualizar datos y agilizar citas, procedimientos y cirugías

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Por Yucsiany Salazar
En un quirófano, varias personas vestidas de verde sostienen a un paciente para hacerle un examen con un aparato con forma de arco en C.
El plan piloto de este asistente IA para depurar listas de espera contempla localizar a unos 100.000 asegurados mediante llamadas, WhatsApp, mensajes de texto y correos electrónicos. (albert marin/Albert Marín)







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Listas de esperaCCSSIA
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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