El País

Así es como la Caja busca bajar las listas de espera en los próximos cuatro años

Plan incluye jornadas extraordinarias y herramientas tecnológicas para atender tres áreas críticas

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Por Patricia Recio
Actualmente la Caja atiende a pacientes que llevan hasta cinco años esperando un procedimiento. (Ángela Ávalos R. )







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Listas de esperaCCSSMónica Taylor
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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