Así es como la Caja busca bajar las listas de espera en los próximos cuatro años

Actualmente la Caja atiende a pacientes que llevan hasta cinco años esperando un procedimiento.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), aprobó el plan que implementará en los próximos cuatro años para reducir las listas de espera.

La junta directiva de la entidad avaló la propuesta que establece, entre otras cosas, mecanismos para distribuir los recursos y aprovechamiento de herramientas tecnológicas para lograr que los servicios se presten de forma más equitativa.

La presidenta de la Caja, Mónica Taylor, aseguró que la intención es que la entidad actúe como “una sola red”.

“No se trata de lo que corresponde a cada centro, sino de garantizar que todas las personas usuarias reciban una atención oportuna, sin importar su lugar de origen”, dijo.

Taylor agregó, que con este plan se busca además depurar constantemente las listas de espera y fortalecer los mecanismos de control y seguimiento. Para esto, se incluirían sistemas automatizados de contacto con pacientes, que contribuirán a mantener información actualizada.

Mónica Taylor quien seguirá al frente de la Caja, aseguró que la intención es que los servicios operen en red. A su lado, Alexánder Sánchez Cabo, actual gerente médico a y futuro ministro de Salud. (Jorge Navarro para LN )

El gerente médico y futuro ministro de Salud, Alexander Sánchez Cabo, indicó que la intención es reducir de forma sostenida el rezago acumulado en las tres líneas principales: cirugía, consulta externa especializada y procedimientos diagnósticos.

“Estamos planteando un modelo operativo técnicamente validado que combina la optimización de la jornada ordinaria con intervenciones extraordinarias estratégicas, para maximizar la atención sin comprometer la calidad de los servicios”, explicó.

El gerente agregó que el plan incorpora una visión de mediano plazo al 2030, con el fin de garantizar la sostenibilidad de las acciones y evitar que las listas de espera vuelvan a crecer de forma descontrolada. Asimismo, destacó que la experiencia institucional ha demostrado que la centralización estratégica y el uso de equipos especializados permiten resolver listas críticas en menor tiempo.

Por su parte, el coordinador de la Unidad Técnica de Listas de Espera, Enué Arrieta Espinoza, explicó que la estrategia contempla una gestión nacional integrada de la capacidad resolutiva.

“Estamos migrando hacia un modelo en el que la institución identifica dónde existe capacidad disponible y la utiliza para atender a pacientes de toda la red, reduciendo inequidades y tiempos de espera”, detalló.

Según dijo, el plan incluye la conformación de equipos de alto desempeño, la definición de sitios centinela con infraestructura disponible y la asignación de casos por cohortes, lo que permitirá intervenir de manera focalizada las especialidades de mayor demanda, como cirugía general, ortopedia, urología y oftalmología.

Además, se prevé incorporar un plan intensivo durante este 2026, con “metas ambiciosas” en atención extraordinaria, que complementarán la producción ordinaria.

La estrategia también contempla el uso de la metodología de pago por resultados, para el abordaje de procedimientos de mayor complejidad.

La presidenta de la Caja indicó el martes a La Nación que, actualmente, se están atendiendo a las personas que esperan procedimientos o consultas desde el 2021.

Según datos de la CCSS, hasta abril del 2026, había 204.622 personas en lista de espera quirúrgica, mientras que 362.356 esperaban por atención en especialidades de consulta externa.