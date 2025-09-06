Carlo Acutis: hora y opciones para ver la canonización

Los fieles ya comenzaron a llegar al Vaticano para la ceremonia de canonización de Carlo Acutis, el primer santo "millenial".

La canonización de Carlo Acutis, quien será el primer “santo millenial” se llevará a cabo este domingo 7 de setiembre. El evento será oficiado por el papa León XIV y comenzará a las 10 a. m., hora de Roma (2 a. m., hora de Costa Rica).

Si usted quiere seguir la transmisión tiene varias opciones para hacerlo. Las diferentes transmisiones comenzarán a partir de la 1:45 a. m.

Las principales opciones son medios internacionales católicos.

Vatican News, el sitio oficial del Vaticano, operado por el Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, transmitirá en vivo por su canal de YouTube y la red social Facebook.

Desde varias horas antes tendrán entrevistas especiales. Este servicio tiene un canal de YouTube en español, usted puede seguir la transmisión en vivo en este enlace.

Otra opción es la red EWTN, que también tiene un canal en español. Este sitio puede seguirlo en este enlace. También puede seguirla a través del perfil del medio en Facebook.

Carlo Acutis y el milagro tico que lo llevará a los altares

Para que la Iglesia Católica declare santo a una persona debe atribuírsele la intercesión en al menos dos milagros. Precisamente el segundo milagro fue concedido a una joven costarricense.

A Acutis se le atribuye la sanación de Valeria Valverde, costarricense que vivía en Florencia y sufrió un accidente grave cuando iba en bicicleta por dicha ciudad, el 2 de julio de 2021. En ese entonces tenía 21 años.

La muchacha sufrió un traumatismo craneoencefálico grave y requirió una cirugía de craneotomía y la extirpación del hueso occipital derecho para reducir la presión sobre su cerebro. Los médicos comunicaron a la familia que tenía muy pocas probabilidades de sobrevivir.

Seis días después del accidente su madre, Liliana, oró ante la tumba del beato en Asís y dejó una carta describiendo su petición. Ese mismo día, doña Liliana recibió una llamada desde el hospital donde se encontraba su hija para informarle que Valverde empezaba a respirar espontáneamente. Al día siguiente, comenzó a moverse y a recuperar poco a poco el habla.

Su canonización estaba prevista para abril pasado, pero se retrasó por la muerte del papa Francisco.

El primer santo “millenial”

Carlos Acutis murió a los 15 años por una leucemia fulminante y fue bautizado como “el influencer de Dios”.

Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, Inglaterra. Fue hijo de una familia de italianos y poco después se mudó al país de sus padres. Murió por complicaciones de la leucemia el 12 de octubre de 2006, a los 15 años.

Sus padres eran católicos, pero no practicantes. Sin embargo, Antonia, su madre, ha dicho repetidamente que, desde muy pequeño, Carlo comenzó a mostrar un interés muy marcado por la religión católica y los sacramentos.

Quienes lo conocían decían que era un “fanático de Internet”. Su especialidad era diseñar sitios web que ponía al servicio de parroquias y proyectos sociales.

Esta es una de las razones por las cuales se le conoce como “el infuencer de Dios”.

Otro nuevo santo

Los beatos italianos Pier Giorgio Frassati (izq.) y Carlo Acutis. Fotografía: (Vatican News/Cortesía)

Acutis no será la única canonización este domingo. Pier Giorgio Frassati Frassati también recibirá este honor.

Este futuro santo nació en 1901 en Turín, Italia, en el seno de una familia acaudalada. Luego de terminar el colegio, comenzó la carrera de Ingeniería Mecánica con especialidad minera para estar cerca de los mineros, considerados en aquel entonces como los más explotados entre los explotados. Mientras crecía, se inscribió en cuanta organización católica tuvo a su alcance.

También iba a los techos de las “cuevas” de los pobres, en la periferia de Turín, donde vivían muchísimos trabajadores pobres y abandonados. A estas personas Piergiorgio les proveía comida, ropa, madera, carbón, muebles; en ellos gastaba todo el dinero que su familia le daba.

Falleció de forma inesperada por una poliomielitis fulminante a sus 24 años.