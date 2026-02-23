Cancillería lanza importante llamado a costarricenses en México tras incidentes violentos por muerte de ‘El Mencho’

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica se pronunció este domingo 22 de febrero luego de los incidentes violentos, bloqueos de carreteras y cancelaciones de vuelos ocurridos en México, después de que soldados mexicanos mataran al capo Nemesio Oseguera alias El Mencho, un importante jefe narco.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, la cancillería se dirigió a los costarricenses que residen o se encuentran temporalmente en los estados de Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Guanajuato, Nayarit y Aguascalientes.

“Ante el incremento de incidentes de seguridad y la evolución impredecible de la situación, se recomienda mantener la calma, extremar las medidas de precaución y resguardarse en sus lugares de residencia o alojamiento”, publicó el ministerio.

Fuerzas especiales de la Guardia Nacional Mexicana escoltan una ambulancia a su llegada a la sede de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEMDO) en la Ciudad de México el 22 de febrero de 2026. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

Asimismo, Relaciones Exteriores recomendó evitar desplazamientos innecesarios, no acudir a sitios públicos concurridos y mantenerse informados solamente por los canales oficiales de las autoridades mexicanas.

La tarde de este domingo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió a la población mantenerse en calma e informada tras el operativo en el que murió el capo del narcotráfico Nemesio Oseguera, uno de los más buscados del país y por quien Estados Unidos ofrecía $15 millones.

Ante cualquier emergencia, la cancillería instó a comunicarse de inmediato con los servicios locales de seguridad o con el Consulado de Costa Rica en México, disponible en el correo electrónico concr-mx@rree.go.cr o en el número telefónico +(52) 555525-7764.