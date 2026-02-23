El País

Cancillería lanza importante llamado a costarricenses en México tras incidentes violentos por muerte de ‘El Mencho’

Cancillería se dirigió a costarricenses que residen o se encuentran temporalmente en los ocho estados afectados por disturbios y bloqueos

EscucharEscuchar
Por Roger Bolaños Vargas

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica se pronunció este domingo 22 de febrero luego de los incidentes violentos, bloqueos de carreteras y cancelaciones de vuelos ocurridos en México, después de que soldados mexicanos mataran al capo Nemesio Oseguera alias El Mencho, un importante jefe narco.








MéxicoRelaciones Exteriores
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

