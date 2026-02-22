Costa Rica activa alerta migratoria para vuelos provenientes de México tras muerte del líder narco Nemesio Oseguera

El Ministerio de Seguridad Pública activó, desde la 1:00 p. m. de este domingo, una alerta migratoria para todos los vuelos procedentes de México, así como para personas que lleguen desde ese país mediante conexiones aéreas.

La medida tiene como objetivo impedir el ingreso al territorio nacional de personas vinculadas con actividades de narcotráfico que, ante el contexto de violencia y conflicto en México tras la muerte del líder narco Nemesio Oseguera, intenten utilizar a Costa Rica como refugio.

Según explicó el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, la alerta se implementa de manera conjunta y coordinada con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Este domingo, el ejército mexicano anunció que mató al poderoso capo del narcotráfico Nemesio Oseguera, alías El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante un violento operativo en el estado de Jalisco.

El Mencho, de 59 años, era uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de $15 millones.

El capo es uno de los líderes narco más importantes en ser abatidos tras el arresto de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán El Chapo e Ismael Mayo Zambada, actualmente en prisión en Estados Unidos.

Tras su muerte, grupos del crimen organizado han provocado disturbios y quemas, generando pánico entre la población.

Un camión en llamas incendiado por grupos del crimen organizado en respuesta a un operativo en Jalisco para detener a "El Mencho", en un objetivo prioritario de seguridad. (ULISES RUIZ/AFP) (ULISES RUIZ/AFP)

En Costa Rica, el nombre del líder criminal cobró relevancia luego de que, en marzo de 2025, apareciera un grafiti alusivo en la autopista General Cañas, a la altura del barrio Las Luisas, en sentido San José–Alajuela.

La frase “El señor Mencho y sus gallos” fue reportada por el director de la Policía Municipal de San José, Marcelo Solano, quien alertó a las autoridades judiciales y de seguridad. Aunque no se identificaron vínculos directos del grupo en el país, el jerarca advirtió que este tipo de mensajes no debe pasar desapercibido.

El grafiti alusivo al CJNG fue hallado sobre la autopista General Cañas, en la entrada del barrio Las Luisas. (Marcelo Solano/Marcelo Solano)

Alerta migratoria

Este tipo de medida es una notificación que se emiten para identificar a personas que pueden representar un riesgo para la seguridad nacional o que están involucradas en actividades ilegales.

El jerarca indicó que la intención es reforzar los controles migratorios mediante el uso de inteligencia internacional, con el fin de detectar posibles vínculos con organizaciones criminales.

La alerta migratoria, según Zamora, busca garantizar que a Costa Rica no ingresen personas relacionadas con actividades narcotraficantes, tanto de organizaciones ubicadas en México como en otros países de la región.

Las autoridades no detallaron cuánto tiempo se mantendrá vigente la medida ni si implicará restricciones adicionales para viajeros.